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الخميس، 21 يونيو 2018 10:03 م
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ألفان و331 سائحا يغادرون إلى المدن المصرية على متن 26 رحلة جوية

الخميس، 21 يونيو 2018 09:16 م
ألفان و331 سائحا يغادرون إلى المدن المصرية على متن 26 رحلة جوية فوج سياحى - أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، انطلاق 26 رحلة داخلية تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران متجهة إلى المدن السياحية المصرية للاستفادة من العروض التى تقدمها "مصر للطيران" للسفر على متن رحلاتها فى إطار خطتها لتنشيط السياحة الداخلية. 
 
 
وقامت سلطات المطار بالتنسيق مع شركة مصر للطيران بتخصيص فرق من العلاقات العامة تابعة لشركتى الميناء ومصر للطيران داخل الصالات لتسهيل عملية تسفير السائحين وفقا لرحلاتهم، حيث غادر المطار ألفين و331 سائحا من مختلف الجنسيات. 
 
 
وشهد المطار انطلاق 10 رحلات إلى مدينة الغردقة و9 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ و3 رحلات إلى مدينة الأقصر ورحلتين إلى أسوان، بالإضافة إلى رحلة أخرى إلى كل من مدينة مرسى علم وبرج العرب.
 
 
 

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