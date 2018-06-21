أردوغان: الحزب الحاكم قد يسعى لتشكيل ائتلاف إذا لم يحقق أغلبية برلمانية

رويترز

قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى مقابلة إن حزب العدالة والتنمية الحاكم قد يسعى إلى تشكيل ائتلاف إذا أخفق في الحصول على أغلبية برلمانية فى الانتخابات المقررة يوم الأحد.

وتشير استطلاعات الرأى إلى أن الانتخابات الرئاسية قد تحتاج إلى جولة ثانية وأن حزب العدالة والتنمية قد يخسر أغلبيته فى البرلمان المؤلف من 600 مقعد.

وقال أردوغان فى مقابلة مع إذاعة كرال إف.إم أجريت فى وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء "إذا كان العدد أقل من 300 (مقعد) فقد نسعى لائتلاف". وأضاف أن احتمال حدوث ذلك "ضعيف جدا جدا".

وشكل حزب العدالة والتنمية تحالفا مع حزب الحركة القومية قبل الانتخابات التي ستكون إيذانا بالتحول إلى نظام رئاسى تنفيذى قوى جديد نال تأييدا بأغلبية بسيطة في استفتاء أجرى العام الماضى. وشكلت أحزاب المعارضة تحالفا أيضا.

وقال دولت بهجلى زعيم حزب الحركة القومية يوم الاثنين إن من الممكن إجراء انتخابات أخرى إذا فشل تحالفه مع حزب العدالة والتنمية فى الفوز بأغلبية برلمانية في انتخابات الأحد.