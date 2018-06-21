video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 11:18 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

أردوغان: الحزب الحاكم قد يسعى لتشكيل ائتلاف إذا لم يحقق أغلبية برلمانية

الخميس، 21 يونيو 2018 09:47 ص
أردوغان: الحزب الحاكم قد يسعى لتشكيل ائتلاف إذا لم يحقق أغلبية برلمانية أردوغان
رويترز
إضافة تعليق

قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى مقابلة إن حزب العدالة والتنمية الحاكم قد يسعى إلى تشكيل ائتلاف إذا أخفق في الحصول على أغلبية برلمانية فى الانتخابات المقررة يوم الأحد.

وتشير استطلاعات الرأى إلى أن الانتخابات الرئاسية قد تحتاج إلى جولة ثانية وأن حزب العدالة والتنمية قد يخسر أغلبيته فى البرلمان المؤلف من 600 مقعد.

وقال أردوغان فى مقابلة مع إذاعة كرال إف.إم أجريت فى وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء "إذا كان العدد أقل من 300 (مقعد) فقد نسعى لائتلاف". وأضاف أن احتمال حدوث ذلك "ضعيف جدا جدا".

وشكل حزب العدالة والتنمية تحالفا مع حزب الحركة القومية قبل الانتخابات التي ستكون إيذانا بالتحول إلى نظام رئاسى تنفيذى قوى جديد نال تأييدا بأغلبية بسيطة في استفتاء أجرى العام الماضى. وشكلت أحزاب المعارضة تحالفا أيضا.

وقال دولت بهجلى زعيم حزب الحركة القومية يوم الاثنين إن من الممكن إجراء انتخابات أخرى إذا فشل تحالفه مع حزب العدالة والتنمية فى الفوز بأغلبية برلمانية في انتخابات الأحد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مكتب حاكم إقليمي: مقتل جنديين في هجوم للأكراد جنوب شرق تركيا

الجارديان: انتخابات تركيا الأهم فى تاريخها الحديث

دميرتاش: لا استئناف لعملية التسوية للمشكلة الكردية دون تغيير الحكم فى تركيا

5 سيناريوهات ممكنة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى تركيا

صور.. خطة أردوغان لتنشئة جيل متدين تثير انقساما فى تركيا.. الرئيس يستبدل المدارس الدينية بالتعليم العام.. وأولياء الأمور يحتجون على تلك القرارات.. ونيويورك تايمز: منافس أردوغان الرئاسى ينتهج النهج نفسه

حليف لأردوغان: تركيا قد تجرى انتخابات جديدة إذا خسرنا الأغلبية البرلمانية

اخبار عالميه

تركيا

اردوغان

انتخابات

الحزب الحاكم




لا تفوتك
وزير التموين: المواطن سيشعر بالإصلاح الاقتصادى خلال عام أو عامين (فيديو)

وزير التموين: المواطن سيشعر بالإصلاح الاقتصادى خلال عام أو عامين (فيديو)

مرتضى منصور: اختيارات كوبر نصفها مجاملة للنادى المنافس والنصف الأخر كيد نساء فى الزمالك

مرتضى منصور: اختيارات كوبر نصفها مجاملة للنادى المنافس والنصف الأخر كيد نساء فى الزمالك

هيئة النقل العام: مخالفات المرور يتحملها السائقون لإلزامهم بالقواعد

هيئة النقل العام: مخالفات المرور يتحملها السائقون لإلزامهم بالقواعد

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ثلاثى "كلبش2" كرارة وبيتر ودويدار فى عمل درامى لرمضان 2019

ثلاثى "كلبش2" كرارة وبيتر ودويدار فى عمل درامى لرمضان 2019

رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة