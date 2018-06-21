أبراج تبيع أنشطة إدارة صناديق لكولونى كابيتال الأمريكية

رويترز

وافقت مجموعة "أبراج" للاستثمار المباشر ومقرها دبى على بيع أنشطة إدارة الصناديق فى أمريكا اللاتينية وشمال إفريقيا وتركيا ودول إفريقية جنوبى الصحراء الكبرى إلى شركة كولونى كابيتال الأمريكية لإدارة الاستثمارات، حسبما أعلنت الشركتان اليوم الخميس.

يأتى هذا الاتفاق بعد شهور من الاضطرابات التى تعصف بأبراج فى أعقاب نزاع مع أربعة من مستثمريها، من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس ومؤسسة التمويل الدولية، بشأن استخدام أموالهم فى صندوق للرعاية الصحية قيمته مليار دولار، ونفت الشركة إساءة استخدام هذه الأموال.

وعملية بيع أنشطة إدارة الصناديق جزء من عملية تصفية وإعادة هيكلة مؤقتة بموجب أمر محكمة، ولم يتم الكشف عن البنود المالية للاتفاق، وقالت الشركتان إن كولونى كابيتال وافقت أيضًا على الإشراف مؤقتا على بقية صناديق مجموعة أبراج.

وتشمل بقية صناديق مجموعة الاستثمار المباشر صندوق رعاية صحية قيمته مليار دولار، وبعض الصناديق الأخرى المملوكة لأبراج منذ وقت طويل، وقالت مصادر لرويترز فى وقت سابق إن شركة تي.بي.جى الأمريكية تجرى محادثات مع مستثمرين فى صندوق الرعاية الصحية التابع لأبراج للاستحواذ على إدارة أصول الصندوق البالغة مليار دولار

ولا تشمل الصفقة شركة كيه-إليكتريك التى يجرى بيعها فى باكستان وتملكها أبراج القابضة، ويأتى الاتفاق مع شركة كولونى بعدما قدم مستثمرون آخرون منهم سيربيروس كابيتال مانجمنت عروضا لشراء أنشطة أبراج قبل أن تقدم الشركة طلبا فى جزر كايمان للتصفية المؤقتة

وذكرت وثيقة أطلعت عليها رويترز أن وحدة تابعة لمجموعة أبوظبى المالية أعلنت فى الأسبوع الحالى أنها قدمت عرضا مشروطا لشراء وحدة إدارة الاستثمارات فى أبراج مقابل 50 مليون دولار

ومنذ الكشف عن النزاع بين أبراج وبعض مستثمريها فى وقت سابق من العام الحالى، فصلت الشركة وحدة إدارة الاستثمارات عن الشركة القابضة، كما تنحى مؤسس الشركة عارف نقفى عن إدارة صندوق الاستثمار المباشر وأوقفت الشركة أنشطتها الاستثمارية.

وقدمت أبراج طلبًا للتصفية المؤقتة فى محكمة بجزر كايمان فى وقت سابق من الشهر الجارى لإعادة هيكلة ديونها وأنشطتها، وقالت أبراج إن أحدث اتفاقاتها حاز على موافقة مبدئية من الجهات التنظيمية، ومن المتوقع إتمام الاتفاق فور موافقة المحكمة العليا فى جزر كايمان، والحصول على بقية الموافقات اللازمة.

وقال توم باراك الرئيس التنفيذى لشركة كولونى كابيتال إنه يأمل أن يفسح الاتفاق المجال لعملية إعادة بناء من جميع الأطراف إضافة إلى إنهاء التكهنات التى ثارت حول أبراج خلال الشهور الماضية.