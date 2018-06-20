9 شركات مصرية تشارك فى أسبوع التكنولوجيا بلندن لعرض أفكارها

كتبت رباب فتحى

توجهت إلى لندن هذا الأسبوع 9 شركات ناشئة لعرض أفكارها الجديدة والمبتكرة فى قطاعات الصحة والتمويل والقطاع الهندسى والخدمات.

وقال بيان للسفارة البريطانية بالقاهرة، إن أسبوع التكنولوجيا بلندن هو واحد من أكبر فعاليات التكنولوجيا المجانية فى أوروبا، ويجمع 55 ألفا من محترفى وأخصائى التكنولوجيا، بدءًا من الشركات الناشئة وصولاً لأكبر الأسماء فى التكنولوجيا، بما فى ذلك جيمى ويلز، مؤسس "ويكيبيديا"، فهى فرصة لا مثيل لها للشركات الناشئة والصاعدة لإيضاح رؤيتهم للمستثمرين الدوليين والتواصل مع السوق العالمية من العملاء والشركاء المحتملين.



Start Egypt I

وأضاف البيان وفر برنامج "Start Egypt " الذى تموله المملكة المتحدة هذه الفرصة للمشاركة، وهو البرنامج الذى بدأ فى نوفمبر 2017، من قبل السفارة البريطانية بالقاهرة بالاشتراك مع المؤسسة المالية الدولية وفلات 6 لابس، ويقدم البرنامج 2 مليون جنيه إسترلينى (نحو 47 مليون جنيه مصرى) منحة لإلهام ودعم الآلاف من رجال الأعمال الصاعدين المصريين من خلال عدد من فرص تنمية الشركات الناشئة وأنشطة توعية وبرنامج رعاية واهتمام فريد.

وأوضحت السفارة البريطانية أنه فى وقت سابق من الشهر الماضى، زار "Start Egypt" تسع مدن مصرية لتعقب ألمع مواهب التكنولوجيا المصرية فى سلسلة من الحملات الميدانية وحلقات عمل المؤسسين الإناث، مع التركيز على بناء القدرة والدراية برجال الأعمال الصاعدين كى نساعدهم فى بدء أعمالهم الخاصة بهم، وجلب الاستثمارات، والتغلب على التحديات المحتملة.

وقال السفير البريطانى لدى مصر جون كاسن: "هناك فريق من 9 شركات ناشئة تقوم بزيارة لندن لإحراز نجاحات فى بعض الاستثمارات العالمية. لقد أطلقنا برنامج " Start Egypt " لأننا نؤمن بالمواهب المصرية، ولأننا نعرف أن رجال الأعمال المصريين الناشئين لديهم أفكار مبتكرة يمكنها أن تعود بالنفع ليس فقط على بلادهم ولكن على العالم أجمع، إنه لأمر رائع أن نرحب بهم فى لندن، المركز التكنولوجى الرائد فى أوروبا، إذ يمكنهم عرض هذه الأفكار فى السوق العالمية. "

وأوضح البيان أن الشركات التسعة المسافرة هى:

• شيفا Chefaa : هو تطبيق ومنصة عبر الإنترنت لطلب وإيصال الدواء الموصوف إلى المرضى. ويهدف التطبيق إلى تيسير وضمان إيصال الدواء الموصوف وصولاً إلى باب المستخدمين.

• ويلو Weelo : هو تطبيق ومنصة للهاتف المحمول لطلب وتوصيل منتجات البقالة. ويهدف ويلو لرقمنة تجارة السوبر ماركت فى مصر والشرق الأوسط.

• مصور Mosawer : منصة للمصورين المحترفين فى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعرض أعمالهم الاحترافية، والوصول إلى مجموعة عريضة من العملاء.

• حوشلى 7aweshly : "حوشلى" هو تطبيق صغير للادخار يستهدف هؤلاء الذين ليس لديهم حسابات مصرفية، لمساعدتهم في بدء التوفير والالتزام بالادخار دون زيارة البنوك أو الاحتياج إلى إذن من الوالدين. كما يتيح لهم التطبيق ضبط وتحقيق أهداف الادخار الشخصية، وشراء المنتجات الإلكترونية عبر الإنترنت وتحقيق شعور بالإنجاز من خلال المدخرات الصغيرة.

• ارجينيرينج Argineering : أنشأ أول منصة عالمية للفنانين لخلق بيئات تفاعلية دون الحاجة لخلفية برمجية أو سطر واحد من الكود. إن RGkit هو أول جهاز مخصص للفنانين والمصممين لخلق بيئات تفاعلية.

• ريكومنديتور Recommendator : وهى أول خدمة عرض فيديو عند الطلب (VOD)، والتى تبث وتعرض أحدث الفيديوهات على الصعيد العالمى، والأفلام القصيرة والمستقلة بشكل غير مسبوق. كما توفر المنصة معالجة لجميع الأفلام وكذلك تصنيف النمط.

• كوتيريك Couterique : منصة للتجارة الإلكترونية لبيع منتجات المصممين المتطورة العالية والعالمية المستوى بالتعاون مع مصممين وبوتيكات غير متصلة بالإنترنت والتي تقوم بالفعل بتخزين تلك المنتجات. وتلغي طريقة عمل المنصة ضغوط اللوجيستيات والمدفوعات وحملات التسويق المكلفة حتى يكون للمصممين الوقت للتركيز على ما يمكن أن يقوموا به وهو التصميم.

• الكريم Elkrem: منصة تجعل تطوير Blockchain متصل بمنتجات إنترنت الأشياء (IOT) بشكل سهل لمهندسى الأجهزة ومطورين Blockchain.