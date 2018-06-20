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6 سنوات لمصففة شعر وشقيقها لاتهامهما بالإتجار فى الهيروين بالزاوية الحمراء

الأربعاء، 20 يونيو 2018 03:02 م
6 سنوات لمصففة شعر وشقيقها لاتهامهما بالإتجار فى الهيروين بالزاوية الحمراء محكمة شمال القاهرة - ارشيفية
كتب عامر مصطفى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، دائرة الزاوية الحمراء، برئاسة المستشار عادل فاروق مندور، وعضوية المستشارين عماد عفيفى، ويحيى عادل، وسكرتارية أسعد النوبى، بمعاقبة ربة منزل وشاب، بالسجن 6 سنوات لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة.

 

وقال أمر الاحالة أن المتهمين "دينا.م"، 28 سنة، مصففة شعر، وشقيقها "اسلام"، 29 سنة، أنهم قاما لالتجار فى المواد المخدرة بأن أحرزت المتهمة جوهر الهيروين المخدر بغير الأحوال المصرحة.

 

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثانى أحرز بواسطة الأولى جوهر مخدر الهيروين، كما كشفت تحريات المباحث قيام المتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة، وتبين قيام المتهمة بحوزتها حقيبة سوداء اللون، وأثناء تفتيشهما عثر بدأخل الحقيبة على عدد 115 لفافة ورقية تحتوى غلى مخدر الهيروين، ومبلغ 250 جنيه وهاتف محمول.

 

وكشف تقرير المعمل الجنائى أن اللفافات تحتوى على الهيروين المدرج بالجدول الأول.

 

 


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