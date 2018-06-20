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27 مليون لاجئ حول العالم نصفهم من الأطفال.. والسوريون فى الصدارة

الأربعاء، 20 يونيو 2018 06:06 م
27 مليون لاجئ حول العالم نصفهم من الأطفال.. والسوريون فى الصدارة اعداد اللاجئين فى العالم
كتب أيمن رمضان
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بلغ عدد اللاجئين فى العالم 27.1 مليون شخص نصفهم أطفال، وأكدت الأمم المتحدة أن السوريين تصدروا قائمة اللاجئين فى العالم، معظمهم لجؤوا إلى دول الجوار.

ووفق الفيديو الذى بثته فضائية "سكاى نيوز"، عربية، فإن عدد اللاجئين السوريين بلغ 5.6 مليون شخص، وأفغانستان 2.5 مليون، وحلت فى المرتبة الثالثة جمهورية السودان بـ1.4 مليون، وميانمار 1.1 مليون، فيما حلت الصومال فى المرتبة الخامسة بـ876 ألف لاجئ.

وتصدرت تركيا قائمة الدول المستضيفة للاجئين الفارين من الحروب الأهلى والإقليمية بـ3 مليون لاجئ، وباكستان 1.6 مليون، فيما استضافت لبنان مليون لاجئ.

 

 


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