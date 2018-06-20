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الأربعاء، 20 يونيو 2018 10:37 م
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25 رحلة تعود من الأراضى المقدسة وعلى متنها اكثر من 4 آلاف معتمر

الأربعاء، 20 يونيو 2018 10:02 م
25 رحلة تعود من الأراضى المقدسة وعلى متنها اكثر من 4 آلاف معتمر معتمرون - أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
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استقبلت مطارات القاهرة الدولى وبرج العرب والأقصر اليوم الأربعاء 4 آلاف و210 معتمرين عائدين من الأراضى المقدسة بعد أدائهم لمناسك العمرة، وتم انهاء إجراءات وصولهم عبر الصالة الموسمية بالمطار ومبنى رقم 2 بالمطار الجديد ومبنى 1 بالمطار القديم . 
 
 
ووصلت إلى المطارات المصرية 12 رحلة جوية تابعة لمصر للطيران قادمة من مطار جدة الدولي ، بينما وصلت 5 رحلات أخرى من مطار المدينة المنورة، وكان في استقبالهم فرق من العلاقات العامة التابعين لشركتى ميناء القاهرة الجوى ومصر للطيران للعمل على سرعة إنهاء إجراءات وصولهم. 
 
 
كما وصلت 4 رحلات تابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية، و4 رحلات تابعا لشركات خاصة وتم انهاء إجراءات وصولهم عبر مبنى رقم 2 بالمطار الجديد وصالة رقم 1 بالمطار القديم.
 
 
 
 
 
 

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