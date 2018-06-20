25 رحلة تعود من الأراضى المقدسة وعلى متنها اكثر من 4 آلاف معتمر

كتب محمد طنطاوى

استقبلت مطارات القاهرة الدولى وبرج العرب والأقصر اليوم الأربعاء 4 آلاف و210 معتمرين عائدين من الأراضى المقدسة بعد أدائهم لمناسك العمرة، وتم انهاء إجراءات وصولهم عبر الصالة الموسمية بالمطار ومبنى رقم 2 بالمطار الجديد ومبنى 1 بالمطار القديم .

ووصلت إلى المطارات المصرية 12 رحلة جوية تابعة لمصر للطيران قادمة من مطار جدة الدولي ، بينما وصلت 5 رحلات أخرى من مطار المدينة المنورة، وكان في استقبالهم فرق من العلاقات العامة التابعين لشركتى ميناء القاهرة الجوى ومصر للطيران للعمل على سرعة إنهاء إجراءات وصولهم.

كما وصلت 4 رحلات تابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية، و4 رحلات تابعا لشركات خاصة وتم انهاء إجراءات وصولهم عبر مبنى رقم 2 بالمطار الجديد وصالة رقم 1 بالمطار القديم.