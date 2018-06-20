"يورونيوز": المجر تعتزم فرض ضريبة بنسبة 25% على جماعات دعم المهاجرين

بودابست ( أ ش أ )

ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن المجر تعتزم فرض ضريبة خاصة جديدة بنسبة 25% على جماعات الإغاثة التى تدعم المهاجرين، وذلك فى تصعيد لإجراءات مواجهة الهجرة.

ونقلت القناة عن المسؤول الحكومى البارز فى المجر، جيرجيلى جولياس، قوله إن الحل لقضية الهجرة سيكون من خلال توفير حماية أفضل لحدود الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أنه ينبغى إقامة نقاط الاستقبال الساخنة خارج الاتحاد الأوروبى، وأنه يجب حماية الحدود البرية والبحرية لأوروبا.

ولم تتطرق القناة للمزيد من التفاصيل حول هذه الضريبة.

وكان البرلمان المجرى قد انتخب، الشهر الماضى، فيكتور أوربان رئيسًا للوزراء للولاية الثالثة له على التوالي، والولاية الرابعة فى المنصب إجمالاً.

وفاز حزب أوربان بـ 133 مقعدًا من أصل 199 فى الانتخابات التشريعية التى أجريت فى 8 من أبريل الماضى، وهى الأغلبية التى تسمح لهم بتعديل الدستور دون منافس.

وانتخب أوربان، الذى يقول منتقدون إنه قدم أسلوب حكم استبدادى على نحو متزايد منذ عودته إلى سدة السلطة فى العام 2010، رئيسا للوزراء بتأييد 134 عضوًا مقابل رفض 28، وسط مقاطعة بعض أحزاب المعارضة للجلسة.

وقال أوربان، الذى أدى اليمين الدستورية على الفور بعد انتخابه، إن الهدف الرئيسى لحكومته سيكون ضمان أمن البلاد.