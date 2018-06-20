وفد رفيع المستوى من الجامعات البريطانية يزور عددا من الجامعات المصرية

كتب وائل ربيعى

فى إطار توسيع الشراكة والتعاون بين الجامعات المصرية والبريطانية، وتطوير الاستثمارات البريطانية فى مجال التعليم العالى بمصر، يقوم وفد الجامعات البريطانية رفيع المستوى من مسؤلى ومستشارى العلاقات الدولية والشراكة العالمية بعدد من الجامعات البريطانية الذى يزور مصر خلال الفترة من 24-28 من شهر يونيو الجارى بجولة تفقدية بعدد من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية للتعرف على واقع التعليم العالى بها وعقد لقاءات بالقيادات الجامعية بكل منها لمناقشة فرص التعاون المشترك بينها وبين الجامعات البريطانية.

ويبدأ الوفد جولته بزيارة لجامعة القاهرة للتعرف على النموذج التعليمى الذى تقدمه كنموذج للجامعات الحكومية المصرية، كما يزور الوفد الجامعة الأمريكية بالقاهرة للتعرف على خبرة الجامعة فى العمل بمصر وتقديم نموذج ناجح للتعليم الأجنبى.

كما يقوم الوفد بزيارة إحدى الجامعات الخاصة للتعرف على نموذج للجامعات الخاصة بمصر وإمكاناتها التعليمية والبرامج الدراسية التى تقدمها، كما يقوم الوفد بزيارة لجامعة زويل، يتفقد خلالها مبانى الجامعة ومعاملها البحثية بهدف الإطلاع على الإمكانيات البحثية المصرية، ومناقشة سبل التعاون مع الجامعات المصرية فى مجال البحث العلمى، ثم يتوجه بعدها لمدينة الإسكندرية ليبدأ جولة تفقدية بجامعة الأسكندرية.

ويزور الوفد الجامعة المصرية اليابانية، للإطلاع على نموذج التعاون الناجح بين الحكومتين المصرية واليابانية فى إنشاء جامعة دولية متميزة، يلى ذلك زيارة الوفد للأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحرى، ثم يختتم الوفد جولته بزيارة ميدانية لموقع جامعة العلمين الجديدة.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الغفار على أهمية الزيارة التى تفتح آفاق التعاون المشترك بين مصر وبريطانيا فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، مؤكدا على تقديم التسهيلات اللازمة للوفد خلال زيارته لمساعدته فى التعرف عن قرب على واقع المؤسسات التعليمية المصرية، ولمس أوجه التميز الأكاديمى والبحثى بكل منها، وكذلك الإطلاع على حوافز ومقومات الاستثمار فى مجال التعليم العالى بمصر.

جدير بالذكر أن الوفد البريطانى يضم مسئولين رفيعى المستوى من جامعات ( كوفنترى، الملكة مرجريت، بورتسماوث، شرق أنجليا، ليفربول، ليشستر، كاردييف ميتروبوليتان، هيرتفوردشير، مانشستر ميتروبوليتان). ويرافق الوفد خلال جولته مسئولى التعليم بالسفارة البريطانية بمصر، ورؤساء الجامعات المصرية المزمع زيارتها.