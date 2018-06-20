وزير العمل الإيطالى: لن نتراجع عن موقفنا من المهاجرين

روما (أ ش أ)

أكد وزير العمل والتنمية الاقتصادية الإيطإلى لويجى دى مايو أن بلاده لن تتراجع أبدا عن موقفها إزاء المهاجرين.

وقال دى مايو - فى تصريحات متلفزة اليوم الأربعاء أوردتها وكالة أنباء "آكى" الإيطالية، إن "إيطاليا لم تعد تلك التى تذهب إلى طاولات النقاش لترفع صوتها ثم تخفض رأسها؛ بل هذه إيطاليا التى لن تتراجع أبداً"، فى إشارة الى قضية الهجرة.

وأضاف "كان يكفى أن نكرر قول لا بضع مرات، لنحصل على بعض النعم، لكن لم تكن لدينا حكومة بعد، وكان يكفى أن أقول لا لمعاهدة دبلن، ليُلغى كل شيء على طاولات الاتحاد الأوروبى".

وتابع دى مايو - زعيم حركة "خمس نجوم" التى شكلت الحكومة الإيطالية الجديدة بالاشتراك مع حزب "الرابطة" - : بعد قضية السفينة (أكواريوس) لا شىء سيكون كما كان عليه من قبل، لأن القناع سقط عن كل نفاق الاتحاد الأوروبي، على حد تعبيره.

وأشار إلى أنه يأمل ألا تكون مبادرة إسبانيا مجرد استعراض إعلامى فحسب. واختتم بالقول "إنْ كان الأمر كذلك، فسنحصل على المزيد من القبول، وإلا فإنهم سيحصلون على مزيد من الرفض من جانب إيطاليا".

وكانت الحكومة الإيطالية قد منعت الأسبوع الماضى سفينة (أكواريوس) الفرنسية التابعة لمنظمة غير حكومية، والتى كانت تحمل أكثر من 600 مهاجر تم إنقاذهم فى عرض البحر المتوسط من أن ترسو على شواطئها، فيما وافقت الحكومة الإسبانية على استقبال السفينة.