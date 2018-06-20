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وزير الداخلية الإيطالى يطالب بتفعيل أكبر لإجراءات طلب اللجوء

الأربعاء، 20 يونيو 2018 11:49 ص
وزير الداخلية الإيطالى يطالب بتفعيل أكبر لإجراءات طلب اللجوء وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى
كتبت فاطمة شوقى
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دعا نائب رئيس الوزراء الإيطالى لويجى دى مايو، ووزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى، إلى تفعيل أكبر وتعجيل لإجراءات طلب اللجوء فى البلاد.

وقال سالفينى لرؤساء اللجان الإقليمية للاعتراف بالحماية الدولية للاجئين، "أشكركم على عملكم والتزامكم اليومى بالمهمة الصعبة الموكلة إليكم".

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية، فقد أشار إلى أنه من الضرورى اتخاذ الإجراءات اللازمة للنظر بطلبات الحصول على الاعتراف بالحماية من قبل اللجان الإقليمية، بسرعة وكفاءة لمنح هذا الحق لمن يستحقه وبدء حياة جديدة".

وأكد سالفينى على ثقته فى أن مهنتهم ستكون قيمة مضافة لتقليل الوقت اللازم للنظر بالطلبات وتقديم إجابات وافية لأولئك الذين يفرون من الاضطهاد أو التعذيب أو الحرب.


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