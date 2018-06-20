واشنطن تدفع نصف مليار دولار لمؤسسة غير ربحية لرعاية واحتجاز أطفال المهاجرين

واشنطن (أ ش أ)

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب دفع ما يقرب من نصف مليار دولار لمؤسسة غير ربحية فى ولاية تكساس هذا العام لرعاية الأطفال المهاجرين الذين اعتُقلوا عبر الحدود الأمريكية بشكل غير قانونى.

وذكرت مجلة تايم الأمريكية أن الحكومة ستدفع أكثر من 458 مليون دولار فى السنة المالية 2018، لشركة ساوث ويست بروجرامز، غير الربحية، التى تدير نظام الاحتجاز والرعاية للأطفال المهاجرين نيابة عن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. ولدى ساوث ويست حوالى عشر منشآت فى تكساس.

ويواجه ترامب انتقادات من الحزبين الجمهورى والديمقراطى بسبب سياسة "عدم التسامح" تجاه العائلات التى تعبر الحدود الأمريكية مع المكسيك بشكل غير قانونى، وهى السياسة التى يتم بموجبها القبض على جميع البالغين الذين لا يحملون وثائق والذين يعبرون الحدود ومحاكمتهم، حتى لو كانوا يعتزمون تقديم طلب للحصول على اللجوء.

ونتيجة لذلك، يتم إبعاد أطفالهم ووضعهم فى عهدة السلطات الأمريكية- لفترة وجيزة مع دائرة الجمارك وحرس الحدود، تحت إشراف وزارة الأمن الداخلى، ثم مع مكتب إعادة توطين اللاجئين فى إدارة شؤون الأطفال والعائلات.

ويقوم مكتب اللاجئين بإسكان ورعاية ما يقرب من 12 ألف طفل مهاجر وتم فصل أكثر من ألفين منهم عن آبائهم أو غيرهم من مقدمى الرعاية بعد عبور الحدود، بموجب سياسة ترامب التى أعلن عنها فى أبريل الماضي. وأما البقية فقد دخلت الولايات المتحدة من تلقاء نفسها.

وتتوقع الإدارة الأمريكية بالفعل إنفاق 943 مليون دولار فى عام 2018 على شكل منح لاحتجاز الأطفال ورعايتهم وهو رقم قد يزداد مع قيام إدارة ترامب باعتقال المزيد من العائلات التى تعبر الحدود.