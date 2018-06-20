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الأربعاء، 20 يونيو 2018 12:21 م
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هبوط أول رحلة لشركة طيران روسية فى بغداد منذ 2004

الأربعاء، 20 يونيو 2018 11:53 ص
هبوط أول رحلة لشركة طيران روسية فى بغداد منذ 2004 الطيران الروسى -أرشيفية
(أ ف ب)
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حطت طائرة تابعة لشركة "ريد وينجز" الروسية الأربعاء فى بغداد، في أول رحلة تنظمها هذه الشركة وأول رحلة لأى شركة طيران روسية منذ وقف الرحلات بين العاصمتين عام 2004.

وأقلعت الطائرة وهي من طراز إيرباص 320 من مطار دوموديفوفو في الساعة 1.30 ليل الثلاثاء الأربعاء وهبطت في الساعة 4.57  صباح الأربعاء فى بغداد، بحسب بيانات الرحلة التي نشرها المطار ومواقع متابعة الرحلات الجوية على الإنترنت.

وتوقفت الرحلات المنتظمة بين روسيا والعراق عام 2004 بعد سقوط الرئيس صدام حسين عام 2003 إثر الاجتياح الأميركي للعراق.

وكانت مفاوضات تجري منذ 2015 بين السلطات الروسية والعراقية لاستئنافها، وفى سبتمبر 2017، سيرت الخطوط الجوية العراقية رحلة بين بغداد وموسكو كانت الأولى منذ 13 عاما.

وأعلنت الوكالة الروسية المشرفة على النقل الجوى الاثنين أنها تلقت الضوء الأخضر من بغداد لبدء رحلات منتظمة بمعدل رحلة كل أسبوع بين موسكو وبغداد.

ووطدت موسكو وبغداد مؤخرا العلاقات العسكرية بينهما واشترى العراق 39 دبابة هجومية روسية من طراز تى 90 سلمتها روسيا فى يونيو.


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