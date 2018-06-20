نيكى يصعد فى معاملات متقلبة بدعم مكاسب الأسهم الصينية

رويترز

صعد المؤشر نيكى القياسى في معاملات متقلبة ببورصة طوكيو اليوم الأربعاء مدعوما بتغطية مراكز مدينة متأخرة بعد موجة بيع في وقت سابق من الجلسة وتعاف أوسع نطاقا في معنويات المنطقة مع انتعاش الأسهم الصينية بعد تراجع كبير في الجلسة السابقة وشأنها شأن سائر الأسواق، تضررت الأسهم المدرجة في طوكيو بشدة أمس الثلاثاء بعد تصاعد النزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين وكانت الشركات اليابانية المعتمدة على الطلب الصينى الأكثر تضررا

وصعد نيكى 1.2 بالمئة ليغلق عند 22555.43 نقطة بعد تكبده خسائر في وقت سابق من اليوم وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة إلى 1752.75 نقطة وأبقى النزاع التجارى الآخذ في التصاعد بين الصين والولايات المتحدة المستثمرين عازفين عن المخاطرة بعدما هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض رسوم تجارية بنسبة عشرة بالمئة على سلع صينية أخرى قيمتها 200 مليار دولار بينما حذرت بكين من أنها سترد

وصعدت أسهم الشركات الكبيرة مثل سهم فاست للتجزئة الذي زاد 3.5 بالمئة بينما ارتفع سهم سوفت بنك 2.3 بالمئة وزاد البيع في أسهم شركات صناعة الآلات التي تعتمد على الإنفاق الرأسمالي الصيني لكنها ختمت اليوم على ارتفاع بعدما عاود المستثمرون شراء الأسهم

وزاد سهم أوكوما كورب 2.4 بالمئة بعدما تراجع لأدنى مستوى في تسعة أشهر في المعاملات المبكرة. وارتفع سهم دي.ام.جي موري 1.3 بالمئة بعدما بلغ أدنى مستوياته منذ فبراير شباط وتراجعت أسهم شركات الشحن واحدا بالمئة وكان ثاني أسوأ القطاعات أداء بفعل انخفاض أسعار المعادن مما زاد المخاوف بشأن تراجع الطلب 2017

وانخفض سهم ميتسوي أو.اس.كيه لاينز 2.1 بالمئة بينما نزل سهم كاواساكي كايسن 0.4 بالمئة وكان أداء شركات الأغذية المصنعة والمشروبات مخالفا للاتجاه العام الضعيف للسوق حيث ارتفع سهم أجينوموتو 1.4 بالمئة بينما صعد سهم كيرين القابضة 3.3 بالمئة

وجذبت أسهم شركات الأدوية المشترين حيث ارتفع سهم داييتشي سانكيو 5.2 بالمئة بينما زاد سهم سوميتومو داينيبون فارما 2.3 بالمئة