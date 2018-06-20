نشطاء يتظاهرون ضد وزيرة أمريكية خلال تناولها العشاء فى مطعم مكسيكى

واشنطن (أ ف ب)

قطع محتجون بصخب الثلاثاء، عشاء وزيرة الامن الداخلى كريستن نيلسن فى مطعم مكسيكى فى واشنطن وهم يرددون هتاف "عار عليك!"، تعبيرا عن احتجاجهم على سياسة الهجرة التى فصل بموجبها اكثر من 2300 طفل عن آبائهم المهاجرين بطريقة سرية.

وفى تسجيل فيديو مدته حوالى عشر دقائق وضعته منظمة اشتراكية على عدد من شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر عدد من الناشطين وهم يدينون بصخب سيدة شقراء جالسة امام مائدة فى مطعم وقد خفضت رأسها فى الظل.

ويقول احد هؤلاء المحتجين "الوزيرة نيلسن (...) كيف يمكنكم الاستمتاع بتناول طعام مكسيكى بينما تقومين بابعاد وسجن عشرات الآلاف من الاشخاص الذين جاؤوا ليطلبوا اللجوء الى الولايات المتحدة؟".

ويردد ناشطو منظمة "الاشتراكيون الديموقراطيون فى اميركا" (مترو دى سى ديموكراتيك سوشاليستس اوف اميركا) بعد ذلك "عار عار عار عليك!".

واوضحت المنظمة فى بيان انها لن تترك وزيرة الامن الداخلى "تتناول طعامها بسلام وفى الوقت نفسه تأمر موظفيها بانتزاع فتيات صغيرات من امهاتهن وصبية صغار يبكون من آبائهم".

واضافت ان "هذه الاعمال الوحشية يجب ان تتوقف والذين يتولون القيادة يجب ان يحاسبوا"، مشيرة الى ان "عشاء الوزيرة نيلسن قد يكون افسد لكن هذا لا يشكل شيئا بالمقارنة مع الاهوال التى سببتها لعائلات بريئة".