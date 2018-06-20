موجز أخبار الـ6.. الحكومة: سحب رخص أى مخالف للتعريفة.. ولا زيادة بالسلع التموينية

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السبع" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها، قرارات الحكومة فى أولى اجتماعاتها الأسبوعية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، والذى شهد إعلان سحب رخص من أى سائق يخالف التعريفة، ونفى كل ما تردد عن وجود زيادة بأسعار السلع التموينية. وفيما يلى موجز لأهم أخبار الساعة السادسة مساء..



أكد المهندس عباس القطان، المتحدث الإعلامى لشركة مواصلات مصر، المشغلة للأتوبيس الذكى، على أن الشركة رفعت سعر تذكرة المينى باص من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات، وذلك طبقا لقرار محافظ القاهرة برفع تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى بعد رفع سعر المحروقات.





أجرى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، سلسلة من اللقاءات مع رؤساء كل من اللجنة الفرعية للدفاع والأمن واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان ولجنة مكافحة الإرهاب بالبرلمان الأوروبى، وذلك فى إطار الزيارة الرسمية التى يقوم بها إلى بروكسل – بلجيكا، تلبيةً لدعوة رئيس البرلمان الأوروبى.





أكد تقرير متابعة لجنة الثانوية العامة بمدرسة أحمد الجعودى الابتدائية، التابعة لإدرة البدرشين بمديرية التربية والتعليم بالجيزة أن اللجنة بها غش جماعى.





كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تفاصيل جديدة عن واقعة أداء طالبين بالثانوية العامة الامتحانات برقم جلوس واحد فى البدرشين والمنيا مؤكدة أن الواقعة بها تفاصيلها مختلفة، لافتا إلى أن الطالب أخطأ وسوف يحاسب.





أعلنت السلطات الأمريكية حالة الطوارىء بعد اجتياح السيول العارمة والفيضانات منطقة روكفورد بولاية ألينوى شمال الولايات المتحدة الأمريكية.





أعلنت الشرطة فى زامبيا مقتل 10 عمال مناجم غير شرعيين وإصابة سبعة آخرين فى انهيار منجم النحاس فى "كيتو" بوسط البلاد.





قررت منذ قليل، الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجى، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء، بقبول تظلم وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، وزوجته وأولاده الأربعة، على قرار منعهم من السفر والتصرف فى الأموال، شكلاً وفي الموضوع قضت بإلغاء رقم 21 لسنة 2011 الصادر بمنع المتظلمين من السفر والتصرف فى الأموال.





عاودت مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة ومعززة من قوات الاحتلال الخاصة.





نجحت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فى ضبط عدد من القائمين على نشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة عقب بدء اللجان عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتطبيقات الهواتف المحمولة فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لإحكام السيطرة ومتابعة امتحانات الثانوية العامة ورصد كافة الصفحات التى تقوم بنشر الأسئلة والإجابات الخاصة بالامتحانات أو الإخلال بمنظومة الامتحانات.





رفعت هيئة النقل العام بالقاهرة تذكرة الأتوبيس بدورين، الذى شغلته مؤخرا، من 5 جنيهات لـ7.5 جنيهات، بعد رفع أسعار البنزين منذ أيام.





قالت إلهام إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن لجان والإحصاء بالمديرية تعمل على الانتهاء من جداول الرصد لتحديد درجات قبول الطلاب بالثانوية العام، مشيرة إلى أنه من المقرر الإعلان عنها نهاية غدا الخميس ليتمكن الطلاب من الانتهاء من كافة الأوراق المطلوبة.





قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أن الموازنة العامة الجديدة لا تتضمن أى زيادة فى الدعم المقدم للمواطنين على البطاقات التموينية ولكن هناك نية واتجاه لإعادة توزيع الدعم المخصص للأفراد.





وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق قرض برنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس للبترول، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي.





تقدم أشرف فرحات، المحامى، ببلاغ للمستشار نبيل صادق، النائب العام، ضد المطرب أحمد سعد، بسبب الفيديو الذى نشره على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى وانتقد فيه تحريك أسعار المواد البترولية.





قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إن ترشيد دعم الطاقة يوجه لبرامج الحماية الاجتماعية والمعاشات والأجور، ورفع خدمات التعليم والصحة لنصبح دولة تهتم بالإنسان المصرى.





قررت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والهيئة القومية للأنفاق، بالتنسيق مع محافظة القاهرة والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، غلق تشغيل محطة المرج الجديدة، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 3 يوليو ولمدة 5 أشهر، استكمالا لخطة التطوير التى بدأتها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، فى النهوض بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتخفيف المعاناة عن ركاب محطة المرج الجديدة نظراً لما تعانيه المحطة من تكدس شديد لركاب المترو.





استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على تعيين مدرب أجنبى للمنتخب المصرى عقب نهاية كأس العالم بديلا لهيكتور كوبر الذى ينتهى تعاقده بنهاية مباريات المنتخب فى مونديال روسيا.





أكد مسئولو منتخب مصر أن محمد صلاح نجم الفريق متواجد في معسكر منتخب مصر في مدينة جروزني استعدادا لمواجهة السعودية يوم 25 يونيو الجاري ولا صحة لما يتردد عن تركه للمعسكر.





وصلت بعثة المنتخب الوطنى إلى جروزنى المقر الدائم لمعسكر الفريق خلال تواجده فى روسيا للمشاركة فى بطولة كأس العالم.





يخوض نجم أوروجواى لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسبانى، المباراة المئوية بقميص منتخب بلاده خلال مواجهة السعودية، المقامة حاليًا على ملعب "روستوف أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى التى تضم أيضًا منتخبى مصر وروسيا فى بطولة كأس العالم المقامة حاليًا فى روسيا.





تغلب المنتخب البرتغالى على نظيره المغربى بهدف نظيف ، فى المباراة التى جمعت الطرفين ظهر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم 2018.





فاز النجم كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسبانى والمنتخب البرتغال، بجائزة أفضل لاعب فى مواجهة بلاده مع المنتخب المغربى، والتى انتهت بفوز البرتغال بهدف نظيف، اليوم الأربعاء، على ملعب لوجينكى، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لنهائيات كأس العالم.





حصل "اليوم السابع"، على التقرير المعد من لجنة الرصد والتقييم الإعلامى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حول أداء الشاشات فى رمضان 2018، حيث جاء فى التقرير أن اللجنة تابعت أداء الشاشات خلال شهر رمضان المعظم بما احتوته من أعمال درامية وما يتم بثه من إعلانات وبرامج متنوعة.

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