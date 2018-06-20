موجز أخبار الساعة 1 ..المترو يغلق محطة المرج الجديدة 5 أشهر

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان المترو إغلاق محطة المرج الجديدة لمدة 5 أشهر وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:





قررت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والهيئة القومية للأنفاق، بالتنسيق مع محافظة القاهرة والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، غلق تشغيل محطة المرج الجديدة، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 3 يوليو ولمدة 5 أشهر، استكمالا لخطة التطوير التى بدأتها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، فى النهوض بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتخفيف المعاناة عن ركاب محطة المرج الجديدة نظراً لما تعانيه المحطة من تكدس شديد لركاب المترو.

أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى أن المياه من أهم أهداف التنمية المستدامة باعتبارها ركيزة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وهو ما أخذته مصر فى اعتبارها عند إعداد خطتها القومية للموارد المائية للفترة من 2017 إلى 2037 مع وضع عام 2030 كمعلم رئيسى تماشياً مع رؤية مصر 2030 وتتمثل الدعائم الرئيسية الأربع فى الخطة القومية للموارد المائية فى الترشيد وتنمية موارد جديدة وتحسين نوعية المياه وزيادة المعرفة والوعى وإصدار التشريعات اللازمة.





أجلت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار ناجى شحاتة، القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث عنف كرداسة " والمتهم فيها كلا من محمود صلاح فارس، ومحمد نجاح أحمد محمد جاد، لجلسة 24 يوليو المقبل، للنطق بالحكم .

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن هناك خطة بدأت عام 2014 لتواكب خطة الإصلاح الاقتصادى بهدف حماية أصحاب المعاشات، منها رفع الحد الأدنى للمعاشات 750 جنيها عام 2018 ، بتكلفة 24 مليار و200 مليون جنيه عام 2018 .





قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن الهدف الاستراتيجى لتسعير المنتجات البترولية هو عكس القيمة الحقيقية لها، موضحا أن زيادة الأسعار مع تحريك سعر بنزين 95 نستهدف به أن يتجه المواطن لبنزين 95 لأنه يلائم السيارات الحديثة.

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن قرار زيادة أسعار بعض المحروقات والمنتجات البترولية، هى قرارات اتخذت بناءا على خطة بدأتها الحكومة من 2014 فى إطار منظومة دعم الطاقة.





يقدم "اليوم السابع" لطلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضة بمدارس اللغات أقوى مراجعة ليلة الامتحان فى مادة التفاضل"باللغة الانجليزية" من إعداد الاستاذ محمد البدوى مستشار الرياضيات للغات

قال مصدر أمنى، أن الحريق الذى اندلع بعقار سكنى فى إحدى الشقق بمنطقة الهرم ، نتج عنه مصرع طفلة، وإصابة 3 آخرين بحروق واختناق نتيجة لأدخنة الكثيفة جراء الحريق، وتم نقلهم إلى المستشفى، قبل وصول سيارات الإطفاء التى سيطرت على الحريق، تم منع امتداد النيران لباقى أجزاء العقار.





استعرض مجلس الوزراء خلال أول اجتماع للحكومة الجديدة اليوم، الأربعاء، خطاب التكليف الرئاسى للحكومة الجديدة والذى تضمن المحاور التالية أولا: حماية الأمن القومى المصرى: وذلك من خلال الحفاظ على مكتسبات المرحلة السابقة فى مجال حماية الأمن القومى، ومواجهة التحديات التى تستهدف التأثير على قدرة الدولة على تحسين أوضاعها واستكمال خططها التنموية على مختلف الأصعدة، إلى جانب دعم الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالقضاء على الإرهاب باعتبارها أولوية قصوى لعمل الحكومة، مع مواصلة التركيز على جهود التصدى للفكر المتطرف، والعمل على التوعية العامة بالاستراتيجية التى تنتهجها الدولة على الصعيدين الداخلى والخارجى للحفاظ على حقوق مصر المائية وتنميتها.