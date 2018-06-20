معلومة أمنية.. تعرف على معنى مصطلح "الزنزانة"

كتب أحمد إسماعيل

هناك عدد من المصطلحات والألفاظ الأمنية المتداولة التى يستخدمها البعض دون معرفة معناها، ومنها مصطلح الزنزانة.

وعن مصطلح الزنزانة قال اللواء عبد الرحيم سيد مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الزنزانة هى عكس التخشيبة فإذا كانت التخشيبة مخصصة للمشتبه بهم والذين قيد التحقيق ومدد الحبس بها لا تتجاوز الـ24 ساعة، فإن الزنزانة فهى مكان مخصص لسجن الأشخاص الصادر بحقهم أحكام من القضاء بمدد طويلة تتجاوز السنوات.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق فى حديثه لـ"اليوم السابع"، تكون الزنزانة داخل أحد السجون العمومية، وتقع تحت سلطة قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، ويودع به المتهمون الصادر ضدهم أحكام بالسجن لمدة متفاوتة، ويطبق عليهم لوائح وقانونين السجون المصرية.