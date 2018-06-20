مصرع 15 شخصا وإصابة 7 آخرين جراء حادثى طريق بباكستان

(أ ش أ)

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الأربعاء، مصرع 15 شخصًا وإصابة سبعة آخرين، جراء حادثى طريق شمال غربى البلاد.

وقال الضابط بالشرطة الباكستانية محمد جاويد خان - حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سي) الأمريكية - أن سيارة تقل سائحين سقطت فى أحد الأنهار، ما أسفر عن مصرع ستة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، فيما سقطت سيارة أخرى فى أحد الأودية بمنطقة جبلية، ما تسبب فى مصرع تسعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين.

يُشار إلى أن حوادث الطرق تشيع فى أنحاء باكستان، حيث تسوء حالة الطرق ويتم تجاهل قوانين المرور بشكل كبير.