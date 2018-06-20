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الأربعاء، 20 يونيو 2018 06:13 م
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مصرع 15 شخصا وإصابة 7 آخرين جراء حادثى طريق بباكستان

الأربعاء، 20 يونيو 2018 04:10 م
مصرع 15 شخصا وإصابة 7 آخرين جراء حادثى طريق بباكستان حادث طريق - أرشيفية
(أ ش أ)
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أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الأربعاء، مصرع 15 شخصًا وإصابة سبعة آخرين، جراء حادثى طريق شمال غربى البلاد.

وقال الضابط بالشرطة الباكستانية محمد جاويد خان - حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سي) الأمريكية - أن سيارة تقل سائحين سقطت فى أحد الأنهار، ما أسفر عن مصرع ستة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، فيما سقطت سيارة أخرى فى أحد الأودية بمنطقة جبلية، ما تسبب فى مصرع تسعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين.

يُشار إلى أن حوادث الطرق تشيع فى أنحاء باكستان، حيث تسوء حالة الطرق ويتم تجاهل قوانين المرور بشكل كبير.

 

 


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