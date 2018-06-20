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الأربعاء، 20 يونيو 2018 03:47 م
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مصرع 10 عمال مناجم وإصابة 7 آخرين فى انهيار منجم نحاس بزامبيا

الأربعاء، 20 يونيو 2018 03:14 م
مصرع 10 عمال مناجم وإصابة 7 آخرين فى انهيار منجم نحاس بزامبيا انهيار منجم نحاس ـ صورة أرشيفية
لوساكا (أ ش أ)
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أعلنت الشرطة فى زامبيا مقتل 10 عمال مناجم غير شرعيين وإصابة سبعة آخرين فى انهيار منجم النحاس فى "كيتو" بوسط البلاد.

وقالت "تشارتى كاتانجا" رئيسة شرطة اقليم كوبربيلت - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأربعاء، إنه تم العثور حتى الان على 10 جثث وسبع مصابين، مضيفة أن عمليات الإغاثة مستمرة.

يذكر أن زامبيا تعد ثانى أكبر منتج للنحاس فى القارة الأفريقية حيث تمثل إيراداتها 70٪ على الأقل من عائدات الصادرات وأن ارتفاع معدل البطالة فى هذا البلد أجبر السكان على اللجوء إلى التنقيب عن المعادن فى المناجم بشكل غير قانونى.

 


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