مشاركة قياسية فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية بالخارج

رويترز

قال سعدى غوفن رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتركيا إن عدد المشاركين فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى الخارج حقق مستوى قياسيا بلغ 1.49 مليون ناخب.

وتجرى الانتخابات داخل تركيا يوم الأحد المقبل، وسيسعى الرئيس رجب طيب أردوغان من خلالها لتمديد حكمه المستمر منذ 15 عاما وتولى سلطات رئاسية جديدة واسعة النطاق يقول إن بلاده بحاجة إليها لمعالجة التحديات الاقتصادية والأمنية.

وبدأ التصويت في البعثات الدبلوماسية التركية في الخارج في السابع من يونيو وانتهى مساء أمس الثلاثاء. وتشير استطلاعات الرأى إلى احتمال خسارة حزب أردوغان، العدالة والتنمية، الأغلبية البرلمانية واحتمال إجراء جولة ثانية من انتخابات الرئاسة.

وهناك نحو 3.047 مليون ناخب تركي مسجلون في الخارج ما يعني أن نسبة المشاركة تبلغ الآن 48.8%. ولا يزال بوسع المقيمين بالخارج الإدلاء بصوتهم على البوابات الحدودية لتركيا حتى يوم 24 يونيو.

ونسبة المشاركة داخل تركيا بشكل عام أكبر بكثير، وبلغت 85% فى آخر انتخابات برلمانية والتى أجريت في نوفمبر 2015.