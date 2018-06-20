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مساعد كبير موظفى البيت الأبيض يقدم استقالته

الأربعاء، 20 يونيو 2018 05:51 ص
مساعد كبير موظفى البيت الأبيض يقدم استقالته جو هايغين مساعد كبير موظفى البيت الابيض
واشنطن (أ ف ب)
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 قدّم جو هايغين استقالته من منصب مساعد كبير موظفى البيت الابيض، الثلاثاء، بعد أسبوع من القمة التاريخية التى جمعت بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ-أون فى سنغافورة والتى أدى دورا اساسيا فى تنظيمها.

وهايغين (62 عاما) الذى عمل فى أربع إدارات جمهورية (رونالد ريغان وجورج بوش الأب وجورج بوش الابن ودونالد ترامب) سيغادر البيت الابيض للعمل فى القطاع الخاص.

 

وقال ترامب فى بيان إن "جو هايغين كان قيمة كبيرة لإدارتي. لقد خطط ونفّذ أطول رحلات خارجية قام بها رئيس على الإطلاق، وقد قام بكل ذلك بشكل مثالي. سنفتقده فى المكتب وسنفتقده أكثر على الطريق. أنا ممتن لخدمته الرائعة لبلدنا العظيم".

 

وبهذه الاستقالة ينضم هذا الخبير اللوجستى المخضرم الى قائمة طويلة من المستشارين الرئاسيين الذين ابتعدوا عن ترامب- سواء بمحض ارادتهم او بقرار منه- خلال الاشهر الـ17 التى قضاها حتى اليوم الملياردير الجمهورى فى البيت الابيض.

 


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