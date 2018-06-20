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مسئول ألمانى: برلين تواصل دعم أوكرانيا فى مسارها الأوروبى

الأربعاء، 20 يونيو 2018 01:27 م
مسئول ألمانى: برلين تواصل دعم أوكرانيا فى مسارها الأوروبى وزير الخارجية الألمانى
أ ش أ
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أكد وزير شئون الاتحاد الأوروبى فى وزارة الخارجية الألمانية مايكل روث، أن بلاده ستواصل دعمها لأوكرانيا فى مسارها الأوروبى، وسوف تساعد فى حل القضايا الراهنة المتعلقة بعمليات التحول السياسى المحلى.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده روث مع نائبة وزير الخارجية الأوكرانى فى شئون التكامل الأوروبى أولينا زيركال فى كييف، استعرضا خلاله الإجراءات التى اتخذتها كييف فى مسألة تأمين حقوق الإنسان وحماية حقوق الأقليات.

وشددت زيركال - وفقا لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم الأربعاء - على أن هذا العمل من عناصر تنفيذ دورة التكامل الأوروبى ويستند إلى الاتفاق الجارى بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبى، وأشارت إلى أنها تطرقت خلال حديثها مع روث إلى قضايا تأمين الطاقة فى أوروبا، ونقلت اعتراض بلادها على تدشين مشروع نورد ستريم 2 لنقل الغاز الروسى.

 


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