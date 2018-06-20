مرسوم ملكى أردنى بدعوة مجلس الأمة للاجتماع فى دورة استثنائية الشهر المقبل

أ ش أ

أصدر مرسوم ملكى أردنى، اليوم الأربعاء، بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع فى دورة استثنائية اعتبارا من يوم الإثنين الموافق للتاسع من شهر يوليو المقبل.

وتأتى الدورة الاستثنائية، بحسب الديوان الملكى الهاشمى، من أجل مناقشة البيان الوزارى، والذى تطلب الوزارة الثقة على أساسه.

وكان العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى قد كلف الدكتور عمر الرزاز فى الخامس من يونيو الجارى بتشكيل حكومة جديدة، وفى الرابع عشر من الشهر الجارى، أصدر مرسوما ملكيا بالموافقة على تشكيلها، خلفا لحكومة الدكتور هانى الملقى، التى قبل استقالتها، على وقع احتجاجات واسعة وغير مسبوقة شهدتها العاصمة عمان وعدد من مدن ومحافظات المملكة على مدار عدة أيام، رفضًا لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، وسياسات الحكومة الاقتصادية.