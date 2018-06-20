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محمد حلمي هلال: الحرب علي الاقتصاد الأسود لا يقل أهمية عن محاربة الاٍرهاب

الأربعاء، 20 يونيو 2018 10:35 م
محمد حلمي هلال: الحرب علي الاقتصاد الأسود لا يقل أهمية عن محاربة الاٍرهاب
كتب هانى الحوتى
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قال الدكتور محمد حلمي هلال لجنة الطاقة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، أن اللجنة قامت بعقد عدة اجتماعات لمناقشة كيفية وصول الدعم لمستحقيه .

و أضاف حلمي خلال الاجتماع الدوري لاتحاد جمعيات المستثمرين اليوم الأربعاء أن حجم الإنفاق السنوي علي دعم المحروقات من الدولة يصل الي 50 مليار جنيه سنويا أكثر من نصفها لا تذهب لمستحقي الدعم.

 وأشار هلال إلى أن قياس حجم استهلاك كل مواطن من البنزين نظمت له نظام "الكارت الذكي" ، ولكن للاسف الشديد حتي اليوم لم يتم تفعيل أو تطبيق هذا النظام ، و طالب حلمي بضرورة محاسبة المسئولين عن عدم تفعيل هذا النظام حتي الآن .

وأضاف حلمي أنه قام بعمل بحث يعرض فيه ما يسمي "بالاقتصاد الأسود" و من خلال الدراسة قدمنا نماذج لتجارب الدول الأخري حول أسباب التهرب الضريبي وكيفية التصدي لها .

 وتابع حلمي ان الحرب علي الاقتصاد الأسود لا يقل أهمية عن الحرب ضد الاٍرهاب ، ولابد من ضم الاقتصاد الرسمي للاقتصاد غير الرسمي .

 


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