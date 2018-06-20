محاكمة زعيم إرهابى يسيطر على مسجد بمدريد ويجند الشباب ويدربهم بصالة ألعاب رياضية

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "لا جاثيتا" الإسبانية إن زعيم لجماعة إرهابية تنتمى لتنظيم داعش، يدعى عزيز زاغنانى ، مغربى الأصل ، كان يسيطر على مسجد "بينتو" فى العاصمة الإسبانية مدريد ، وكرس نفسه لتجنيد شباب عبر الشبكات الاجتماعية وتدريبهم، وستتم محاكمته غدا الخميس بالمحكمة الوطنية الاسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن زاغنانى كان شيخ من علماء الإسلام ، مشيرة إلى أنه جند العديد من الأشخاص منهم جيدى هشام، الذى تم اعتقاله وحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات بعد أن اعترف بالحقيقة، وأنه تابع لجماعة إرهابية تابعة لداعش ، وانضم لزاغنانى الذى كان يجند الشباب عبر الشبكات الاجتماعية.

وأوضحت الصحيفة أن زاغنانى كان يجند الشباب ويبدأ معهم تدريب مكثف فى صالة ألعاب رياضية الذى كان يقع بجانب المسجد ، للاستعداد للسفر الى سوريا ، ويقوم بتدريبهم جسديا للقتال وتعليمهم كيفية استخدام الاسلحة.

وكان زاغنانى انشأ عدة مجموعات على "الواتس آب" منها باسم "مسلمين بينيتو" وذلك للتواصل مع الشباب الذى كان يجندهم ، وتلقينهم المعلومات اللازمة.

ووفقا للتحقيقات ، وصل المعتقلون بنشاطهم إلى مئات الأشخاص ، حيث اختاروا مجموعات أصغر منهم وأخضعوهم لعملية تلقين وتطرف أكثر حدة، لا سيما أولئك الذين فى محيطهم المباشر.