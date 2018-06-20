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الأربعاء، 20 يونيو 2018 05:32 م
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محافظة القاهرة تكشف أسباب حريق سوق توشكى وتؤكد: "لا توجد خسائر"

الأربعاء، 20 يونيو 2018 03:37 م
محافظة القاهرة تكشف أسباب حريق سوق توشكى وتؤكد: "لا توجد خسائر" اثار حريق سوق توشكى بحلوان
ماجد تمراز
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كشفت الدكتورة جيهان عبد الرحمن، نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عن أسباب حريق سوق توشكى بحى حلوان، مشيرة إلى أنه شب بسبب ماس كهربائي، ونشب في 5 باكيات، لافتة إلى أنه تم السيطرة عليه فور نشوبه.
 
 
 وأضافت نائبة المحافظ، أن الحريق لم يسفر عن أى خسائر مادية أو بشرية، مشيرة إلى أنه تم السيطرة على الحريق بمعرفة رجال الحماية المدنية 
 
وسوق "توشكى"، هو السوق التي أعدتها محافظة القاهرة، منذ 3 سنوات، لنقل الباعة الجائلين بميدان المحطة في حلوان إليها، وإخلاؤهم منه بعد السيطرة عليه لسنوات.
 
 
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