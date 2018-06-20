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الأربعاء، 20 يونيو 2018 07:54 م
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مئات اللاجئين يشاركون فى بطولة لكرة القدم فى بلجيكا

الأربعاء، 20 يونيو 2018 07:11 م
مئات اللاجئين يشاركون فى بطولة لكرة القدم فى بلجيكا اللاجئين
أنتيورب (رويترز)
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ربما لا يكون لها نفس رونق بطولة كأس العالم المقامة حاليا فى روسيا لكن بالنسبة لأربعين فريقا يتنافسون فى بلجيكا فإن بطولة كرة القدم المقامة لإحياء اليوم العالمى اللاجئين شهدت القدر ذاته من المنافسة الحامية.

وتوجهت الفرق من كل أنحاء بلجيكا إلى ملعب رويال لكرة القدم فى مدينة أنتيورب للمنافسة فى الدورة الثانية من البطولة السنوية التى تسعى لجمع اللاجئين حول كرة القدم.

وقال المنظم حديلى ساسى "كرة القدم هى الرياضة التى يحبها الجميع تقريبا ومن خلال كرة القدم يسهل أن نلتقى معا كلاعبين وأيضا كمدربين أو كحكام أى كان الدور الذى تلعبه".

ووحدت عدة اتحادات لكرة القدم فى بلجيكا صفوفها فى 2017 لتدشين المشروع الذى يحمل اسم "الكل فى الملعب" من خلال مؤسسة فيداسيل وهى الوكالة البلجيكية المعنية بشؤون اللاجئين وطالبى اللجوء.

وإلى جانب تنظيم الجولة جرى اختيار أندية من جميع أنحاء بلجيكا فى إطار برنامج يهدف لتدشين مبادرة لدمج اللاجئين وطالبى اللجوء فى تدريبات الأندية اليومية.

وتألفت فرق دورة اليوم من أفراد يعملون فى أندية كرة القدم البلجيكية بالإضافة للاجئين وطالبى لجوء آخرين من جميع أنحاء بلجيكا.

 


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