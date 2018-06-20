لأول مرة فى مصر.. الشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية

كتبت بسنت جميل

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، القرار الوزارى رقم 393 لسنة 2018 بإصدار لائحة النظام الأساسى للشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية، وذلك فى ضوء توجه الدولة العام لرعاية الثقافة دعما لصناعة السينما وفى ظل العمل على النهوض بالمستوى الفنى والمهنى وإعادة إحياء صناعة السينما والابداع الثقافى السينمائى وهيكلة المنظومة الثقافية التراثية لمصر وتحقيقا للصالح العام ولإثراء المجتمع الثقافى والسينمائى لما يلبى طموح شعب عرف بمأثوراته الثقافية والتى تناقلها العالم أجمع .

وفى هذا الصدد، تم نشر القرار الوزارى بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 133 تابع بتاريخ 10 يونيو سنة 2018 .

الجدير بالذكر، أنه بناء على تعليمات وزيرة الثقافة تعكف وزارة الثقافة على إنهاء الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة القابضة وتفعيل الجمعية العمومية المقترحة والعمل على إقامة الشركات التابعة ومنها شركة الصناعات التراثية وشركة السينما وشركة الثقافة العامة والفنية .

وجاء هذا القرار بترحاب شديد من الأوساط الثقافية والسينمائية، وذلك للنهوض بالحركة الثقافية بمنظور يرتقى بصناعة الثقافة فى مصر وهو المأمول فى خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 .