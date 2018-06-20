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لأول مرة.. شهادة الجيش فى حجم الكارنيه الشخصى

الأربعاء، 20 يونيو 2018 11:28 ص
لأول مرة.. شهادة الجيش فى حجم الكارنيه الشخصى مجندين ـ أرشيفية
كتب ـ زكى القاضى
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كشف اللواء أشرف عطية، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، أنه تم التصديق على تطوير شهادة المعاملة التجنيدية لتكون بحجم الكارنيه الشخصى، وذلك تيسيرا على المواطنين، الحاملين لها.

وأوضح مدير إدارة التجنيد والتعبئة، خلال مؤتمر صحفى بالإدارة، أن الإصدار الجديد بحجم الكارنيه كإصدار ثانى لتكون وثيقة مع الشاب لتحديد موقفه التجنيدى والذى بدأ تنفيذه فعليا، مشيرا إلى أن الإدارة تسعى للتطوير الدائم فى الخدمات المقدمة.

كما تم التصديق على قيام 4 مكاتب تجنيد وتعبئة لاستخراج تصاريح السفر للمواطنين  بدلا من ترددهم على المقر الرئيسى، وتتواجد المكاتب فى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، وذلك تشجيعا لأبنائنا بالخارج على قضاء عطلاتهم بالمقاصد السياحية المصرية.


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شهادة الجيش

التجنيد والتعبئة

الجيش المصرى

اشرف عطية




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