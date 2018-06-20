video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 20 يونيو 2018 08:55 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. البابا تواضروس: سعيد بزيارتى إلى لبنان لما لها من تاريخ وحضارة

الأربعاء، 20 يونيو 2018 06:48 م
فيديو.. البابا تواضروس: سعيد بزيارتى إلى لبنان لما لها من تاريخ وحضارة البابا تواضروس
كتب أحمد عبد الرحمن
إضافة تعليق

 

أعرب البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن سعادته لزيارته للبنان لما لها من تاريخ وحضارة.

وأكد البابا تواضروس، عقب وصوله إلى لبنان لحضور اجتماعات كنائس العائلة الأرثوذكسية السنوية، أن هناك تواصل مستمر وتاريخ مشترك بين مصر ولبنان، لافتاً إلى أن الزيارة تأكيد المحبة والتواصل والعلاقات الطيبة وقوة العلاقة بين مصر ولبنان.

وذكر أن المنطقة العربية والشرق الأوسط خاصة، من أهم المناطق فى العالم، موضحاً أن العالم يحاول الاتجاه إلى المصالحة، متمنياً أنه على مستوى منطقة الشرق الأوسط يتم فيها شكل من أشكال السلام والمصالحة والنمو من أجل رفاهية الشعوب.

وأوضح أن مصر رائدة فى مكافحة الإرهاب وتأخذ زمام المبادرة فى هذا الأمر، ومصر تخوض معركتين إحداهما ضد الإرهاب والأخرى للبناء والتنمية، مشيراً إلى أن مصر تعمل من أجل صالح المنطقة والعالم أجمع.

وتستغرق الزيارة 4 أيام، لحضور اجتماعات كنائس العائلة الأرثوذكسية السنوية، بدعوة من بطريركية السريان الأرثوذكسية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. البابا تواضروس يصل لبنان للمشاركة فى اجتماعات كنائس العائلة الأرثوذكسية

البابا تواضروس يغادر القاهرة متوجها على رأس وفد إلى لبنان

البابا تواضروس يطير إلى بيروت اليوم لحضور "مجلس كنائس الشرق الأوسط

البابا تواضروس

لبنان

العائله الاثوذكسيه




لا تفوتك
رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

الداخلية: ضبط القائمين على تسريب امتحانات الثانوية العامة بمواقع التواصل

الداخلية: ضبط القائمين على تسريب امتحانات الثانوية العامة بمواقع التواصل

مصرى ولا أجنبى .. خبراء الكرة يختارون المدير الفنى الجديد للفراعنة.. مبروك: المدرب الوطنى له تاريخ على مستوى القارة والمونديال.. عرابى: المستوى يحسم هوية خليفة كوبر.. والسيد: تحديد الأهداف أهم من الاختيار

مصرى ولا أجنبى .. خبراء الكرة يختارون المدير الفنى الجديد للفراعنة.. مبروك: المدرب الوطنى له تاريخ على مستوى القارة والمونديال.. عرابى: المستوى يحسم هوية خليفة كوبر.. والسيد: تحديد الأهداف أهم من الاختيار

6 قرارات مهمة للحكومة الجديدة بأولى اجتماعتها.. وزير البترول: نسعى لاستخدام المواطنين بنزين 95 لملائمته السيارات الحديثة.. وزيادة أخيرة العام المقبل.. ونائب وزير المالية: زيادة الإنفاق على الصحة بالموازنة 13%

6 قرارات مهمة للحكومة الجديدة بأولى اجتماعتها.. وزير البترول: نسعى لاستخدام المواطنين بنزين 95 لملائمته السيارات الحديثة.. وزيادة أخيرة العام المقبل.. ونائب وزير المالية: زيادة الإنفاق على الصحة بالموازنة 13%

رسميا.. المغرب أول منتخب يودع كأس العالم 2018

رسميا.. المغرب أول منتخب يودع كأس العالم 2018

بلاغ للنائب العام ضد أحمد سعد يتهمه بإحداث الفتنة عقب تحريك أسعار المحروقات

بلاغ للنائب العام ضد أحمد سعد يتهمه بإحداث الفتنة عقب تحريك أسعار المحروقات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة