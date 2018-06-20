فيديوجراف.. 9 معلومات لا تفوتك عن الجولة الأولى بكأس العالم 2018

أُسدل الستار على الجولة الأولى من دور المجموعات بنهائيات كأس العالم 2018 التى انطلقت الخميس الماضى فى روسيا، وعلى غير العادة شهدت الجولة العديد من الأرقام القياسية والأحداث غير المسبوقة.
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