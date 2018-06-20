فيديوجراف.. 9 معلومات لا تفوتك عن الجولة الأولى بكأس العالم 2018

إعداد ـ هديل البنا

أُسدل الستار على الجولة الأولى من دور المجموعات بنهائيات كأس العالم 2018 التى انطلقت الخميس الماضى فى روسيا، وعلى غير العادة شهدت الجولة العديد من الأرقام القياسية والأحداث غير المسبوقة.

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