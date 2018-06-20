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فيديوجراف.. 9 معلومات لا تفوتك عن الجولة الأولى بكأس العالم 2018

الأربعاء، 20 يونيو 2018 04:22 م
فيديوجراف.. 9 معلومات لا تفوتك عن الجولة الأولى بكأس العالم 2018
إعداد ـ هديل البنا
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أُسدل الستار على الجولة الأولى من دور المجموعات بنهائيات كأس العالم 2018 التى انطلقت الخميس الماضى فى روسيا، وعلى غير العادة شهدت الجولة العديد من الأرقام القياسية والأحداث غير المسبوقة.

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رفائيل ماركيز لاعب المكسيك أول لاعب فى التاريخ يحمل شارة القيادة 5 مرات

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كريستيانو رونالدو أكبر لاعب يسجل هاتريك فى تاريخ المونديال

اليابان تحصل على أول ركلة جزاء فى تاريخ كأس العالم

سانشيز لاعب كولومبيا يتلقى ثانى أسرع طرد فى تاريخ كأس العالم

اليابان تسجل للمرة الأولى من ركلة ركنية فى كأس العالم

ـمنتخبات من قارة أمريكا الجنوبية تفشل فى الفوز بالمباراة الافتتاحية منذ مونديال 74 

استخدام تقنية الفيديو للمرة الأولى فى تاريخ كأس العالم

 

 

 


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كأس العالم 2018

دور المجموعات




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