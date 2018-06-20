فصائل المقاومة الفلسطينية تتبنى إطلاق صواريخ على 7 مواقع عسكرية إسرائيلية

كتب : أحمد جمعة

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية فى غزة مسئوليتها عن استهداف 7 مواقع عسكرية إسرائيلية بعدد من الرشقات الصاروخية منتصف ليل أمس وفجر اليوم الأربعاء، وذلك ردًا على العدوان المتواصل فى استهداف مواقع المقاومة فى قطاع غزة واستهداف وترويع أبناء الشعب الفلسطينى.

وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها لن تسمح لإسرائيل بفرض معادلاتها العدوانية على الشعب الفلسطينى ومقاومته، محملة قيادته المسئولية الكاملة عن أى عدوان، مشيرة إلى أن محاولات إسرائيل البائسة فى كسر الحراك الشعبى الفلسطينى المتصاعد عبر القصف والعدوان لن تفلح، وستزيد الشعب الفلسطينى إصرارًا على انتزاع حقوقه وحرق كبرياء العدو الصهيونى وغطرسته.

وأشارت الفصائل إلى أن مقاومتها وسلاحها سيظل الدرع الحامى والحصن الحصين للشعب الفلسطينى أمام كل عدوان، وإن جهوزية الفصائل الفلسطينية وردها الفورى المنسّق وانضباطها الكبير لهو خير دليل على أن المقاومة الفلسطينية الحرة ترد على تصعيد الاحتلال.