عميد هندسة القاهرة يكرم العاملة "وهيبة" لإبلاغها عن مبلغ مالى وجدته

كرم الدكتور سيد تاج الدين، عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، العاملة وهيبة محمد زيدان، التي وجدت مبلغًا من المال بجوار فرع البنك داخل مقر الكلية، وقامت بإبلاغ ادارة الكلية بالواقعة وتسليم المبلغ لصاحبته.

ومن جانبه وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة بضرورة تكريم العاملة على أمانتها وقدم لها الشكر، حيث علقت العاملة قائلة: "ربنا يغنينا بحلاله عن حرامه".

يذكر أن العاملة وهيبة زيدان من العمال المؤقتين بالكلية ولديها ٦ أطفال وزوجها يعمل سائقًا وتقوم مع زوجها بتربية الأبناء وتعليمهم بمراحل التعليم المختلفة.