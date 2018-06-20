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الأربعاء، 20 يونيو 2018 08:55 م
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"عمال مصر" يشكل لجنة للتوافق على مرشح لمنصب رئيس الاتحاد

الأربعاء، 20 يونيو 2018 07:24 م
"عمال مصر" يشكل لجنة للتوافق على مرشح لمنصب رئيس الاتحاد جبالى المراغى رئيس اتحاد عمال مصر
كتب محمود راغب
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عقد 19 رئيس نقابة عامة عمالية والذين يمثلون نسبة 80% من عضوية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اجتماعا، استعرض أفاق التحرك فى المرحلة القادمة للدورة النقابية 2018 -2022.

وأكد الحاضرون وفق بيان صحفى صادر عن الاتحاد العام على الوحدة النقابية العمالية فى هذه المرحلة الهامة والحساسة التى يعيشها الوطن وأن يظلوا قوة واحدة بالعمل النقابى لخدمة مصر والوقوف خلف القيادة السياسية للنهوض بالتنمية المستدامة.

واستعرض الحاضرون الإجراءات الاجراءات التى يجب اتخاذها لانجاح المرحلة الانتخابية الثالثة والأخيرة وهى مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حيث أكدوا على أهمية التوافق فى اختيار رئيس الاتحاد العام وأعضاء مجلس الإدارة حتى لا يحدث أى نوع من الانشقاق داخل التنظيم النقابى الذى يعتبر الكيان الأقوى والأكبر فى المجتمع.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة للتوافق مع جميع الأطراف وكذلك الراغبين فى الترشح لمنصب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لتقوم بواجبها خلال اليومين القادمين.

 

 


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