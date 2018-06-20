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عزل إمام مسجد بتونس لاعتراضه على إطلاق اسم سياسى راحل على ساحة بالمدينة

الأربعاء، 20 يونيو 2018 11:01 ص
عزل إمام مسجد بتونس لاعتراضه على إطلاق اسم سياسى راحل على ساحة بالمدينة وزير الشؤون الدينية فى تونس أحمد عظوم
كتبت آمال رسلان
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قرر وزير الشئون الدينية فى تونس أحمد عظوم، إعفاء إمام جامع بمدينة جندوبه من عمله لاعتراضه على إطلاق اسم القيادى اليسارى الراحل شكرى بلعيد، على إحدى ساحات المدينة.

 

وقالت وكالة الأنباء التونسية، إن إعفاء إمام وخطيب جامع الرحمة فى مدينة جندوبة من عمله جاء لعدم الالتزام بضوابط "الخطة المسجدية"، وفق ما تضمنه القرار الصادر فى 12 يونيو الجارى والمحال على الإدارة الجهوية للشئون الدينية للتنفيذ.

 

وجاء القرار بعد أن أعلن الخطيب فى إحدى خطبه اعتراضه على تسمية ساحة باسم السياسى اليسارى الراحل شكرى بلعيد وإقامة نصب تذكارى فى إحدى المداخل الشرقية للمدينة له.

 

ورأت الوزارة فى ذلك تحريضا علنيا يستوجب العقاب، خاصة بعد أن وجه هذا الإمام سلسلة من الاتهامات المختلفة استهدفت عضو مجلس نواب الشعب والقيادى بالجبهة الشعبية منجى الرحوى إثر تصريحاته المتعلقة بإقالة وزير الداخلية السابق لطفى براهم، واعتبار عملية الإقالة بمثابة الصفقة بين حكومة يوسف الشاهد وحركة النهضة.

 

وحسب رئيسة جمعية تنمية وثقافة فوزية المازنى صاحبة المقترح المتعلق بتهيئة ساحة ومنحها اسم "ساحة شكرى بلعيد" والمقدم إلى والى جندوبة فى شهر نوفمبر 2016 فأن الساحة المنتظر اكتمالها خلال شهر يوليو القادم حصلت على ترخيص بذلك.

 


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تونس

شكرى بلعيد

مدينة جندوبة

نصب تذكارى

اعفاء امام مسجد




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