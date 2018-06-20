عايز تعمل بصمة حيوية قبل سفرك للأراضى المقدسة.. اتصل بـ16161

كتب محمود عبد الراضي

وزارة الداخلية خصصت أرقاما للحجاج الفائزين بقرعة الداخلية لهذا العام، للاستفسار عن البصمة الحيوية قبل السفر للحج، حيث يتصل الحج على رقم 0227983000 أو الخط الساخن رقم 16161.

جاء ذلك بعدما قررت وزارة الداخلية سحب البصمة الحيوية لكافة الحجاج الفائزين بالقرعة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24 يونيو الجارى حتى أول يوليو المقبل عدا يوم 29 يونيو ، مع الوضع فى الاعتبار أن البصمة الحيوية مجانية بدون تحصيل أى رسوم.

يأتي ذلك فى ضوء اضطلاع قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتسهيل والتيسير على الفائزين بقرعة الحج لهذا العام (1439هـ /2018 م)، وفى إطار قيام السلطات السعودية هذا العام بتطبيق نظام سحب البصمة الحيوية لكافة الحجاج كشرط لإصدار التأشيرة.