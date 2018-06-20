عامل يحاول الانتحار بتناول قرص سام لخلافات مع خطيبته بالدقهلية

حاول عامل التخلص من حياته بالانتحار وتناول قرص سام لخلافات بينه وبين خطيبته. تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة بلقاس، من مستشفى بلقاس المركزى بوصول المدعو السيد ع. ح. 27 سنة عامل، ومقيم قرية "المحفوظة" دائرة المركز مصاباً بحالة إعياء وقيئ مستمر"ادعاء تناول مادة سامة" ولا يمكن استجوابه.

بالانتقال وسؤال شقيقه 36 سنة عامل، ومقيم بذات القرية قرر تناول شقيقه قرص كيماوى يستخدم لحفظ الغلال، على إثر خلافات بينه وبين خطيبته ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك. وجار الاستعلام عن حالة المصاب وسؤاله فور إمكانية ذلك وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.