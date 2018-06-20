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ضبط مواد غذائية و6204 عبوات كريمر مبيض مجهولة المصدر بسوهاج

الأربعاء، 20 يونيو 2018 09:28 ص
ضبط مواد غذائية و6204 عبوات كريمر مبيض مجهولة المصدر بسوهاج مواد غذائية - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج برئاسة العميد محمد نصحى مدير الإدارة، بإشراف اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، حملة تموينية لتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق، لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل .

أسفرت الحملة عن ضبط 53 قضية تموينية منها ضبط "عبدالرحيم م م ح" 32 سنة مدير مسئول مخزن مواد غذائية، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج، لإدارته نشاطا تجاريا بدون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم ضبط "6204" عبوات كريمر مبيض وفانيليا مسحوق فاكهة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3622 جنح قسم ثان سوهاج لسنة 2018 .

وضبط "يحيى ا ع" 61 سنة صاحب محل بقالة، ويقيم دائرة قسم طهطا لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم ضبط "24" عبوة عصير، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4293 جنح قسم طهطا لسنة 2018 .

كما تم ضبط "7" قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و"6" قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و"7" قضايا عدم حمل شهادة صحية و"15" قضية عدم الإعلان عن أسعار السلع، و"5" قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل، و"3" قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش و"5" قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق و"3" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز.


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