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ضبط مصنعين غير مرخصين بحملة تموينية فى شبرا الخيمة والقناطر

الأربعاء، 20 يونيو 2018 05:20 م
ضبط مصنعين غير مرخصين بحملة تموينية فى شبرا الخيمة والقناطر حملة تموينية -أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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شنت مباحث التموين بالقليوبية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة استهدفت مدينتى شبرا الخيمة والقناطر الخيرية، لضبط الأنشطة التجارية المخالفة والمصانع غير المرخصة، أسفرت الحملة عن ضبط مصنعين بدون ترخيص، و20 بائعا، وصاحب محلات بقالة مخالفة للاشتراطات الصحية والتجارية، وكذا شروط الترخيص وعرض سلع منتهية الصلاحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين، تفيد بالقيام بحملة تموينية على مدينتى شبرا الخيمة والقناطر الخيرية، أسفرت عن ضبط "أسامة م" 45 سنة، المسئول عن مصنع حصير بلاستيك، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص، و"أكرم أ" 58 سنة، المسئول عن مصنع مراتب جاهزة بدون ترخيص.

فى مجال الغش الغذائى جرى ضبط قضيتين سلع غذائية منتهية الصلاحية داخل محلين سوبر ماركت فى شبرا والقناطر، وفى مجال الأنشطة المؤثرة على صحة وسلامة المواطنين تم ضبط قضيتى ألعاب نارية وضبط ألفى صاروخ بأحجام مختلفة، وتم التحفظ على المضبوطات.

وتمكنت الحملة من تحرير 20 قضية تموينية متنوعة لأصحاب محلات وباعة جائلين لا يحملون شهادات صحية وتولت النيابة التحقيق.


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