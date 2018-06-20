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صور.. ننشر السجل الإجرامى لـ"حسين الزونجى" تاجر مخدرات بلبيس

الأربعاء، 20 يونيو 2018 10:04 م
صور.. ننشر السجل الإجرامى لـ"حسين الزونجى" تاجر مخدرات بلبيس أخطر تاجر مخدرات بلبيس
الشرقية- فتحية الديب
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وجه ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، ضربة موجعة لأحد أباطرة تجارة المواد المخدرة، بقرية السعادات دائرة المركز، وشهرته "حسين الزونجى" المعروف عنه إطلاق النيران على الشرطة فور مشاهدتها للهروب، حيث تم ضبطه بحوزته بندقية آلية وكمية من مخدر البانجو تقدر بـ15 كيلو، كان يروجها فى احتفالات عيد الفطر على عملائه.

البداية كانت بتلقى تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام الرائد نبيل غيث، رئيس مباحث بلبيس، ومعاونه النقيب محمد أشرف، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، بناء على معلومات وتحريات سرية من ضبط "حسين م ح" 34 سنة، مسجل شقى خطر، ومقيم بالسعادات مركز بلبيس، بحوزته بندقية آلية وكمية من مخدر البانجو تزن حوالى 15 كيلوجراما.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وبدأ نشاطه فى تجارة المخدرة بعد ثورة يناير، وقام أكثر من مرة بإطلاق النيران على قوات الشرطة أثناء محاولة ضبطه لكى يتمكن من الهروب، وهرب من قريته "السعادات" منذ شهر ونصف بعد مقتل "محمد عاشور" تاجر المخدرة فى مطاردة مع الشرطة، وعاد للقرية منذ أيام، وكانت الشرطة له بالمرصاد وقامت بضبطه بأحد الشوارع الجانبية بجوار مسكنه بالقرية.

وتبين أن المتهم من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، ومن أشهر مروجى المواد المخدرة بدائرة المركز، وصادر بشأنه حكم بالإعدام شنقا، فى قضية مخدرات، وأحكام بالسجن 60 سنة، حيازة سلاح ومواد مخدرة، حيث يضم السجل الإجرامى للمتهم 7 قضايا.

وبالعرض على نيابة بلبيس برئاسة، محمد لاشين، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، قررت حبس "حسين الزونجى” أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته مواد مخدرة وسلاح نارى.

 

أخطر تاجر مخدرات بلبيس (1)
أخطر تاجر مخدرات بلبيس 
أخطر تاجر مخدرات بلبيس (2)
أخطر تاجر مخدرات بلبيس 
أخطر تاجر مخدرات بلبيس (3)
أخطر تاجر مخدرات بلبيس 

 


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