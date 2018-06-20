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صور.. نشطاء أسبان يطالبون بحق اللجوء لضحايا العنف بطريقتهم الخاصة

الأربعاء، 20 يونيو 2018 12:53 م
صور.. نشطاء أسبان يطالبون بحق اللجوء لضحايا العنف بطريقتهم الخاصة متظاهرون أسبان
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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تظاهر عدد من النشطاء، فى أسبانيا، اليوم الأربعاء، بطريقتهم الخاصة، وذلك لمطالبة الحكومة الأسبانية بمنح ضحايا عنف العصابات الحق فى اللجوء بالبلاد، حيث ألقوا بأنفسهم على الأرض وذلك بالتزامن مع اليوم العالمى للاجئين.

وتزامنت المظاهرات مع أول ظهور لرئيس الوزراء الأسبانى الجديد بيدرو سانشيز، فى البرلمان، للإجابة على تساؤلات النواب.

نشطاء أسبان يطالبون بحق اللجوء لضحايا العنف (1)
رئيس الوزراء الأسبانى بيدرو سانشيز أمام البرلمان الأسبانى

 

نشطاء أسبان يطالبون بحق اللجوء لضحايا العنف (2)
رئيس الوزراء الأسبانى الجديد أمام البرلمان للمرة الأولى

 

 

 

نشطاء أسبان يطالبون بحق اللجوء لضحايا العنف (3)
النشطاء ألقوا بأنفسهم أرضا 

 

نشطاء أسبان يطالبون بحق اللجوء لضحايا العنف (4)
نشطاء أسبان يطالبون بمنح حق اللجوء لضحايا عنف العصابات

 

نشطاء أسبان يطالبون بحق اللجوء لضحايا العنف (5)
إحدى المشاركات فى المظاهرة

 

 

 

نشطاء أسبان يطالبون بحق اللجوء لضحايا العنف (6)
أحد اللاجئين ألقى بنفسه أرضا

 

 

 


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