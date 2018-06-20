صور.. نشطاء أسبان يطالبون بحق اللجوء لضحايا العنف بطريقتهم الخاصة

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

تظاهر عدد من النشطاء، فى أسبانيا، اليوم الأربعاء، بطريقتهم الخاصة، وذلك لمطالبة الحكومة الأسبانية بمنح ضحايا عنف العصابات الحق فى اللجوء بالبلاد، حيث ألقوا بأنفسهم على الأرض وذلك بالتزامن مع اليوم العالمى للاجئين.

وتزامنت المظاهرات مع أول ظهور لرئيس الوزراء الأسبانى الجديد بيدرو سانشيز، فى البرلمان، للإجابة على تساؤلات النواب.



رئيس الوزراء الأسبانى بيدرو سانشيز أمام البرلمان الأسبانى



رئيس الوزراء الأسبانى الجديد أمام البرلمان للمرة الأولى



النشطاء ألقوا بأنفسهم أرضا



نشطاء أسبان يطالبون بمنح حق اللجوء لضحايا عنف العصابات



إحدى المشاركات فى المظاهرة