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صور.. تجدد المظاهرات فى نيويورك ضد قرار ترامب بفصل أطفال المهاجرين عن ذويهم

الأربعاء، 20 يونيو 2018 04:27 ص
صور.. تجدد المظاهرات فى نيويورك ضد قرار ترامب بفصل أطفال المهاجرين عن ذويهم مظاهرات فى نيويورك ضد قرار فصل أطفال المهاجرين عن ذويهم
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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تجدد المظاهرات فى نيويورك، ضد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والتى تقضى بفصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن عائلاتهم.

ودافعت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترمب عن سياستها التى تقضى بفصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن عائلاتهم، فى وقت طالبت الأمم المتحدة بوقف ما وصفته بـ"الانتهاك الخطير" لحقوق الأطفال.

لكن ترمب أمر دوريات مراقبة الحدود قبل شهر بتطبيق سياسة الفصل لردع مهاجرين آخرين من عبور الحدود، ألقى باللوم على الديمقراطيين وسط تزايد الانتقادات محليا وعلى الصعيد الدولي.

وفى السياق ذاته، أعلنت إدارة ترامب، أنها فصلت فى غضون 5 أسابيع أكثر من 2300 طفل وقاصر عن أهاليهم أو الأوصياء عليهم بعدما عبروا الى الولايات المتحدة خلسة، فى ارتفاع يعكس لجوء إدارة الرئيس دونالد ترامب بصورة متزايدة إلى هذه الممارسة.

وأوضحت وزارة الأمن الداخلى أنه فى الفترة الممتدة بين 5 امايو و9 يونيو تم فصل 2342 قاصرا عن أهاليهم أو أقاربهم البالغين، أى ما معدله أكثر من 66 قاصرا.

وكانت الوزارة أعلنت، أنه بين 19 أبريل و31 مايو تم فصل 1995 طفلا عن 1940 بالغا اعتقلتهم دوريات حرس الحدود استعدادا لمقاضاتهم بتهمة عبور الحدود بطريقة غير شرعية.

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

جانب من المظاهرات فى نيويورك
جانب من المظاهرات فى نيويورك

 

سيناتور أمريكى يعترض على قرار ترامب
سيناتور أمريكى يعترض على قرار ترامب

 

ماظهرات فى نيويورك
ماظهرات فى نيويورك

 

مظاهرات فى نيويورك ضد قرار فصل أطفال المهاجرين عن ذويهم
مظاهرات فى نيويورك ضد قرار فصل أطفال المهاجرين عن ذويهم

 

مظاهرات فى نيويورك
مظاهرات فى نيويورك

 


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