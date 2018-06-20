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الأربعاء، 20 يونيو 2018 01:07 م
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صور.. بابا الفاتيكان يبدأ لقاءه الأسبوعى.. وفقرة سيرك للترحيب به

الأربعاء، 20 يونيو 2018 11:30 ص
صور.. بابا الفاتيكان يبدأ لقاءه الأسبوعى.. وفقرة سيرك للترحيب به بابا الفاتيكان
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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انطلق اللقاء الأسبوعى، الذى يجريه بابا الفاتيكان، اليوم الأربعاء، حيث استقبلته الجموع الغفيرة، التى جاءت من كل حد وصوب استقبالا حافلا، وحرصوا على تحيته خلال دخوله إلى ساحة القديس بطرس بالفاتيكان.

وتخلل اللقاء وجود بعض العرائس بالإضافة إلى فقرة سيرك قام بها أحد المؤدين.

عرائس جئن للتبرك من البابا
عرائس جئن للتبرك من البابا

 

البابا أثناء دخوله ساحة القديس بطرس
البابا أثناء دخوله ساحة القديس بطرس

 

البابا يمسك بطاقيته التى تتطاير بفعل الهواء
البابا يمسك بطاقيته التى تتطاير بفعل الهواء

 

قبلة باباوية على وجنة طفلة
قبلة باباوية على وجنة طفلة

 

الأطفال يستقبلون البابا بحفاوة بالغة
الأطفال يستقبلون البابا بحفاوة بالغة

 

بابا الفاتيكان على هامش لقاءه الأسبوعى مع جموع تابعى الكنيسة
بابا الفاتيكان على هامش لقاءه الأسبوعى مع جموع تابعى الكنيسة

 

مؤدى يقوم باستعراض
مؤدى يقوم باستعراض

 

استعراض سيرك على هامش اللقاء
استعراض سيرك على هامش اللقاء

 


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الفاتيكان

بابا الفاتيكان

البابا فرنسيس

لقاء البابا فرنسيس

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