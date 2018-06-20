صور.. بابا الفاتيكان يبدأ لقاءه الأسبوعى.. وفقرة سيرك للترحيب به

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

انطلق اللقاء الأسبوعى، الذى يجريه بابا الفاتيكان، اليوم الأربعاء، حيث استقبلته الجموع الغفيرة، التى جاءت من كل حد وصوب استقبالا حافلا، وحرصوا على تحيته خلال دخوله إلى ساحة القديس بطرس بالفاتيكان.

وتخلل اللقاء وجود بعض العرائس بالإضافة إلى فقرة سيرك قام بها أحد المؤدين.



عرائس جئن للتبرك من البابا



البابا أثناء دخوله ساحة القديس بطرس



البابا يمسك بطاقيته التى تتطاير بفعل الهواء



قبلة باباوية على وجنة طفلة



الأطفال يستقبلون البابا بحفاوة بالغة



بابا الفاتيكان على هامش لقاءه الأسبوعى مع جموع تابعى الكنيسة



مؤدى يقوم باستعراض