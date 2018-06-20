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"شيماء" تقيم دعوى بطلان زواج بعد تزوير شقيقها زواجها طمعا فى ميراثها

الأربعاء، 20 يونيو 2018 11:00 م
"شيماء" تقيم دعوى بطلان زواج بعد تزوير شقيقها زواجها طمعا فى ميراثها محكمة الأسرة - ارشيفية
كتبت أسماء شلبى
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أقامت الزوجة "شيماء.خ.أ"، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، طالبت فيها ببطلان زواجها من "خالد.ح.ف"، مؤكدة قيام زوجها وشقيقها بتزوير موافقتها وعقد قرانها دون علمها طمعا فى الاستيلاء على ميراثها.

وأضافت الزوجة العاملة فى وزارة الصحة فى دعواها التى تحمل رقم 7321 لسنة 2018: منذ وفاة والدى وشقيقى يعنفنى ويهددنى للتراجع عن مطالبتى بإرثى الذى يبلغ 3.5 مليون جنيه، طمعا فيه بعد أن أعماه الجشع ليقدم على التزوير وتعنيفى للموافقة على زواج تم دون تواجدى حتى يجبرونى على الامتثال إلى رغبته.

وتابعت: خلافات حادة طوال العام الماضى جمعتنى معه وصلت لتعديه على بالضرب بواسطة بلطجية بعد أن تركت منزل العائلة برفقة العائلة ومقاطعتنا له بعد إصرارى على رفض التفريط فى حقوقى، وحرمانه لى من التصرف فى ممتلكاتى ووضع حراسة خاصة على ممتلكاتنا لمنعى من الدخول.

وأكملت شيماء الزوجة التى تم زواجها فى غيابها: بالرغم من رفضى قام شقيقى بالذهاب إلى مأذون وعقد قرانى على زوج يعانى من خلل عقلى يعمل والده برفقته، وحاولوا اصطحابى لمنزله بالقوة بعد تهديد شقيقى بضربى بالسلاح النارى.

وتابعت: حاولت التصدى لهم ولكن طمع شقيقى جعله يزاد فى عنفه وجبروته ويأتى بشهود زور حتى يمنعنى من كشف جرائمه، وذهب ليقيم دعوى ليلزمنى بالذهاب إلى بيت الطاعة معى زوجى ويهددنى ليلا ونهارا بالقصاص منى متهمنى بفضحه".


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