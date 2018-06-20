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"شعبة الطوب" ترفع أسعار منتجاتها بنسبة 45%

الأربعاء، 20 يونيو 2018 10:00 م
"شعبة الطوب" ترفع أسعار منتجاتها بنسبة 45% صناعة الطوب - أرشيفية
كتبت: دانه الحديدى
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انتهت الجمعية العمومية لشعبة الطوب والحراريات بغرفة صناعة مواد البناء التابعة لاتحاد الصناعات، والتى عقدت  الأربعاء، وضع مجموعة من الأسعار الجديدة لمنتجات الطوب، وذلك بعد احتساب تكلفة الانتاج بعد الزيادات الأخيرة فى أسعار الوقود.

وأوضح على سنجر، رئيس شعبة الطوب والحراريات باتحاد الصناعات، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ارتفاع أسعار المحروقات أدى إلى ارتفاع تكلفة انتاج الطوب بنسبة 45%، موضحا أن تلك الزيادة ترجع إلى ارتفاع تكلفة "طاقة الاحتراق" بنسبة 67%، وزيادة الجاز بنسبة 50%، وزيادة الكهرباء بنسبة 26%، كذلك ارتفاع اجور العمال بنسبة 15%.

وأضاف سنجر أن الجمعية العمومية عقدت بحضور ممثلى مصانع الطوب بـ"المنوفية وميت غمر والفيوم، وزفتى وبنى سويف والمنصورة وجمصة، وعرب أبو ساعد والصف"، وتم الاتفاق على زيادة اسعار الطوب، وهى الأسعار المقررة للمصانع قبل احتساب تكلفة النقل والتى تبلغ حوالى 140 جنيها داخل القاهرة الكبرى، بحيث يبلغ سعر الوحدة (ألف طوبة) بالنسبة لحجم 24 سم 650 جنيها، و600 جنيه بالنسبة لحجم 22 سم، و500 جنيه للطوبة البالغة 20 سم.

وحول تأثير تلك الزيادات السعرية على تكلفة البناء، أشار سنجر إلى أن الطوب يمثل نسبة تتراوح من 7% إلى 10% من تكلفة بناء المنشأة الواحدة، لذلك من المتوقع أن يؤثر ارتفاع أسعار الطوب على سعر المنشأة النهائى بنسبة 4.5%.

وأشار رئيس شعبة الطوب والحراريات باتحاد الصناعات، إلى أن سيتم ارسال قرار الجمعية العمومية للشعبة متضمنا الأسعار الجديدة، غدا، إلى وزارة الاسكان للحصول على موافقتها على تلك الزيادات، تمهيدا لإعتمادها بالمناقصات للمشروعات الجديدة، موضحا أنه فى حالة إقرارها سيتم التعامل بالأسعار الجديدة اعتبارا من يوم السبت المقبل، متوقعا حدوث انكماش فى انتاج مصانع الطوب خلال الفترة المقبلة.


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