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الأربعاء، 20 يونيو 2018 10:40 م
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سلسلة حملات لحي الهرم لمواجهة البناء المخالف

الأربعاء، 20 يونيو 2018 09:30 م
سلسلة حملات لحي الهرم لمواجهة البناء المخالف ازالة العقارات المخالفة بحى الهرم - أرشيفية
كتب إبراهيم سالم
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شن حى الهرم برئاسة اللواء إبراهيم عبد العاطي، رئيس الحي، سلسلة حملات متتالية على البناء المخالف بالمناطق التى تقع بنطاق الحي، حيث قام نائب رئيس الحى بالتنسيق والتعاون مع الإدارات المعنية بالحى، بوقف أعمال البناء المخالف وسحب مواد البناء من مناطق شارع مكة مع شارع الصفا والمروة أمام شارع الأربعين.

 

وأضاف نائب رئيس الحى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم رفع باب حديد وخشب وفك أعمدة العاشر، إلى جانب عقار بشارع اللبينى فيصل، حيث تم رفع باب حديد وخشب، وفك أعمدة العاشر وتستمر الحملات المتتابعة لوقف أعمال البناء المخالف.

 

 


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