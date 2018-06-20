سقوط عاطلين لاتهامهما بقتل سائق توك توك بأبو النمرس

كتب ـ بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطلين لاتهامهما بقتل سائق لسرقة توك توك بأبو النمرس، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كان مركز شرطة أبو النمرس تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بالطريق، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه سائق توك توك، تم الاعتداء عليه بسلاح أبيض، لسرقة التوك توك الخاص به.

وتوصلت تحريات رجال المباحث أن عاطلين وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.