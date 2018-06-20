سفارة مصر بموسكو:الحصول على تأشيرة من ليتوانيا لدخول كالينينجراد ضرورى حال السفر برا

كتب : أحمد جمعة

قالت السفارة المصرية فى موسكو جميع المواطنين المصريين الذين ينوون السفر إلى مدينة كالينينجراد الروسية لحضور مباريات كأس العالم التى تعقد فى هذه المدينة، لضرورة الحصول على تأشيرة عبور مسبقة من سفارات أو قنصليات دولة ليتوانيا بالخارج حتى يتسنى لهم استقلال القطار، مؤكدة أنه فى حال عدم وجود تأشيرة العبور اللازمة، لن يسمح لأى مواطن أجنبى السفر إلى مدينة كالينينجراد إلا بالطيران.

وأكدت المكتب الإعلامى للسفارة المصرية فى موسكو بأنه فى ضوء عدم وجود تواصل برى مباشر بين الأراضى الروسية ومقاطعة كالينينجراد الروسية، فإنه وفقاً للقواعد المنظمة للسفر إلى تلك المقاطعة المتفق عليها بين دولة روسيا الاتحادية وجمهورية ليتوانيا، فإنه يتعين على أى مواطن أجنبى الحصول على تأشيرة عبور مسبقة من سفارات أو قنصليات دولة ليتوانيا بالخارج حتى يتسنى لهم استقلال القطار.