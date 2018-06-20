سعر اليورو اليوم الأربعاء 20-6-2018 وتراجع للعملة الأوروبية أمام الجنيه

كتبت- هبة حسام

سجل سعر اليورو الأوروبى تراجعاً مقابل الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم الأربعاء 20-6-2018، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، بالغاً فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 20.51 جنيه للشراء، و 20.73 جنيه للبيع.

وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو لتعاملات اليوم الأربعاء، كالتالى..

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.54 جنيه للشراء

20.66 جنيه للبيع



اليورو

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



20.51 جنيه للشراء

20.73 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر



20.56 للشراء

20.73 للبيع

سعر اليورو فى بنك القاهرة



20.56 للشراء

20.78 جنيه للبيع



سعر صرف اليورو

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



20.54 للشراء

20.76 للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



20.51 للشراء

20.73 للبيع