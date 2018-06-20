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الأربعاء، 20 يونيو 2018 02:47 م
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سعر اليورو اليوم الأربعاء 20-6-2018 وتراجع للعملة الأوروبية أمام الجنيه

الأربعاء، 20 يونيو 2018 01:41 م
سعر اليورو اليوم الأربعاء 20-6-2018 وتراجع للعملة الأوروبية أمام الجنيه اليورو الأوروبى
كتبت- هبة حسام
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سجل سعر اليورو الأوروبى تراجعاً مقابل الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم الأربعاء 20-6-2018، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، بالغاً فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 20.51 جنيه للشراء، و 20.73 جنيه للبيع.

 

وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو لتعاملات اليوم الأربعاء، كالتالى..

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.54 جنيه للشراء

20.66 جنيه للبيع

 

اليورو
اليورو

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

20.51 جنيه للشراء

20.73 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

20.56 للشراء

20.73  للبيع

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة
 

20.56  للشراء

20.78 جنيه للبيع

 

سعر صرف اليورو
سعر صرف اليورو

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

 20.54 للشراء

 20.76 للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

20.51 للشراء

20.73 للبيع

 

اليورو اليوم
اليورو اليوم

 

 

 

 

 


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